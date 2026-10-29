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زرداري يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا

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الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وتركيا-أرشيف-وكالة الأنباء الباكستانية

إسلام أباد-سانا ‏

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أهمية تعزيز الشراكة التاريخية بين باكستان ‏وتركيا عبر توثيق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والثقافة، ‏وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.‏

وجاءت التصريحات وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية في رسالة وجهها زرداري ‏إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية ‏التركية.‏

وأشار الرئيس الباكستاني إلى روابط الأخوة الاستثنائية التي تجمع البلدين والتي تستند ‏إلى تاريخ مشترك وعقيدة واحدة وقيم متقاربة وعلاقات راسخة بين الشعبين. ‏

كما أشاد بالتقدم الذي حققته تركيا خلال القرن الماضي في تعزيز مؤسساتها ودفع ‏التنمية الاقتصادية وترسيخ دورها في الشؤون الإقليمية والدولية.‏

تضامن متبادل وتعاون استراتيجي

وجدد زرداري تقدير باكستان للتضامن والدعم الذي قدمته القيادة والشعب التركيان في ‏الأوقات الصعبة، معرباً عن ثقته في استمرار ازدهار الشراكة بين البلدين، عبر تعزيز ‏التواصل السياسي، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.‏

وفي إشارة إلى اتفاقية الدفاع المشترك في مكة، عبّر زرداري عن ثقته في مساهمتها ‏في تعزيز العلاقات الثنائية والثلاثية وتعميق التعاون الاستراتيجي بين باكستان وتركيا ‏والمملكة العربية السعودية، بما يدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.‏

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أقرت يوم الثلاثاء الماضي مشروع ‏قانون يجيز التصديق ‏على اتفاقية “حلف مكة”، الموقعة بين تركيا وباكستان ‏والسعودية، تمهيداً لعرضه على ‏الجمعية العامة للبرلمان.‏

ووقع أردوغان، وولي العهد السعودي ‏الأمير ‏محمد بن سلمان، ‏ورئيس الوزراء ‏الباكستاني شهباز شريف، في مكة ‏المكرمة في السابع من آب الماضي، ‏اتفاقية الدفاع ‌‏المشترك التي تهدف إلى ‏تعزيز الردع المشترك في إطار رؤية تتبناها أنقرة ‏وإسلام ‏أباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.‏

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