سلام: معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتطلب مقاربة جديدة

بيروت-سانا‏

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومة بلاده بدأت بالتعاون مع ‏القيادة الفلسطينية لمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني، معتبراً أن معالجة أوضاع ‏اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتطلب مقاربة جديدة.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله اليوم الجمعة، خلال إطلاق ‏مسار التشاور حول “الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان” ‏الذي تنظمه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيروت: إن لبنان يتمسك بحق الشعب ‏الفلسطيني في تقرير مصيره.‏

وشدد سلام على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تخضع للسيادة والقوانين اللبنانية، ‏معرباً عن أمله في أن تفضي المشاورات إلى نتائج عملية تخدم الفلسطينيين والدولة ‏اللبنانية.‏

يشار إلى أن الجيش اللبناني باشر في 13 أيلول الماضي، تنفيذ عملية تسلّم السلاح ‏الفلسطيني من داخل مخيم البداوي شمال البلاد، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات ‏اللبنانية الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدولة اللبنانية.‏