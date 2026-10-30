الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: سلام: معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتطلب مقاربة جديدة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

سلام: معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتطلب مقاربة جديدة

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سلام: معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتطلب مقاربة جديدة
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال إطلاق ‏مسار التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" -الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

بيروت-سانا‏

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومة بلاده بدأت بالتعاون مع ‏القيادة الفلسطينية لمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني، معتبراً أن معالجة أوضاع ‏اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتطلب مقاربة جديدة.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله اليوم الجمعة، خلال إطلاق ‏مسار التشاور حول “الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان” ‏الذي تنظمه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيروت: إن لبنان يتمسك بحق الشعب ‏الفلسطيني في تقرير مصيره.‏

وشدد سلام على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تخضع للسيادة والقوانين اللبنانية، ‏معرباً عن أمله في أن تفضي المشاورات إلى نتائج عملية تخدم الفلسطينيين والدولة ‏اللبنانية.‏

يشار إلى أن الجيش اللبناني باشر في 13 أيلول الماضي، تنفيذ عملية تسلّم السلاح ‏الفلسطيني من داخل مخيم البداوي شمال البلاد، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات ‏اللبنانية الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدولة اللبنانية.‏

طائرة “حرجيت” التركية تجري طلعتها الجوية رقم 300 بنجاح
نادي الأسير: الاحتلال يواصل سياسة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
ارتفاع وفيات الاعتداء على مطار الملك فهد إلى شخصين
ارتقاء فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الاحتلال يدفع غزة نحو “التجويع المائي”.. تدمير ممنهج وشح يهدد حياة الفلسطينيين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك