سلام: معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتطلب مقاربة جديدة

بيروت-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومة بلاده بدأت بالتعاون مع القيادة الفلسطينية لمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني، معتبراً أن معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتطلب مقاربة جديدة.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله اليوم الجمعة، خلال إطلاق مسار التشاور حول “الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان” الذي تنظمه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيروت: إن لبنان يتمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وشدد سلام على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تخضع للسيادة والقوانين اللبنانية، معرباً عن أمله في أن تفضي المشاورات إلى نتائج عملية تخدم الفلسطينيين والدولة اللبنانية.
يشار إلى أن الجيش اللبناني باشر في 13 أيلول الماضي، تنفيذ عملية تسلّم السلاح الفلسطيني من داخل مخيم البداوي شمال البلاد، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات اللبنانية الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدولة اللبنانية.