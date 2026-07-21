باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تجنب التصعيد في المنطقة

photo 2026 07 21 19 40 41 باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تجنب التصعيد في المنطقة

إسلام أباد-سانا

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإيران إلى تجنب التصعيد والامتناع عن أي خطوات يمكن أن تزيد توتر الأوضاع في المنطقة.

ونقلت فرانس برس عن مكتب شريف قوله في بيان: إن “رئيس الوزراء حث كل الأطراف على ضبط النفس، والامتناع عما قد يسهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن إسلام أباد ستواصل جهودها التي ساهمت سابقاً في إبرام مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 تموز، إنهاء مذكرة التفاهم لوقف الحرب الموقعة مع إيران في 18 حزيران الماضي، وذلك إثر تصاعد التوتر وتجدد الضربات العسكرية المتبادلة.

وتصاعد التوتر مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تجدد الاعتداءات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز، وفي المقابل نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية جديدة ضد إيران.

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