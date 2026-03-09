وزيرا الخارجية السعودي والإيطالي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء png1 وزيرا الخارجية السعودي والإيطالي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاجاني، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الإثنين، أن مباحثات الوزيرين شددت على أهمية خفض التصعيد في المنطقة جراء الحرب الدائرة.

من جهته، أعرب تاجاني عن تضامن بلاده مع المملكة، وإدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفتها وعدداً من دول المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال في ظل اتساع رقعة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، من بينها السعودية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية واسعة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات إيرانية دخلت أجواء المملكة.

