منظمة أمريكية تنشر بيانات أكثر من 41 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي

‏ نيويورك-سانا‏

‏ ‏

أعلنت منظمة “ديستريبيوتد دينايل أوف سيكرتس” الأمريكية، المتخصصة في نشر ‏التسريبات المعلوماتية، أنها نشرت بيانات تخص أكثر من 41 ألف موظف في وزارة ‏الأمن الداخلي الأمريكية.‏

وذكرت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أنها حصلت على ‏البيانات من مجموعة من القراصنة الإلكترونيين المعروفين باسم “ديبارتمنت أوف ‏بيس”، الذين ابتكروا أداة (‏Icepick‏) التي تتيح البحث المُفصّل عن أسماء الموظفين ‏ومكاتبهم ومهامهم.‏

وقالت الباحثة في الأمن السيبراني مايا أرسون كرايم: إن مجموعة البيانات المسربة ‏كبيرة من حيث الحجم والتأثير، مشيرة إلى أنها “تقدم نظرة غير مسبوقة على الهيكل ‏التنظيمي لوزارة الأمن الداخلي، وتوضح طبيعة عمل الأفراد في مختلف الوكالات ‏التابعة للوزارة، بما فيها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (‏ICE‏)”.‏

وأوضحت المنظمة أنّ “البيانات تكشف هويات المسؤولين عن الإشراف على العمليات ‏السرية وعمليات التخفي، والحملة الحكومية لملاحقة المخبرين، فضلاً عن الموظفين ‏الرئيسيين المسؤولين عن برامج النقل القسري والترحيل التابعة لوزارة الأمن الداخلي ‏الأمريكية، التي تتصاعد وتيرتها باستمرار”.‏

وذكرت مجموعة القراصنة أن عملية تسريب البيانات جاءت رداً على تصريحات ‏نُسبت إلى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في الـ 17 من تموز الماضي، أشار ‏فيها إلى أن إدارة الهجرة والجمارك ستُصعّد إجراءاتها في الشوارع من خلال تكثيف ‏عمليات الاعتقال المتعلقة بالهجرة وتوقيف المركبات.‏

‏ ‏

ووفقاً لـ “معهد سياسات الهجرة” (‏Migration Policy Institute‏)، نفذت وزارة الأمن ‏الداخلي الأمريكية 980 ألف عملية ترحيل خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من ‏ولاية ترامب.‏



‏ ‏