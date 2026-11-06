شركات تكنولوجية تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب قانون حماية الأطفال

واشنطن-سانا‏

رفعت شركات “غوغل” و”ميتا” و”تيك توك” دعاوى قضائية منفصلة ضد ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للطعن في قانون ‏يهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه ينتهك حرية التعبير ‏المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.‏

ويحظر القانون، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2027، تقديم ميزات وصفت بالإدمانية للأطفال دون ‏سن 16 عاماً، مثل التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، كما يلزم الشركات باتخاذ إجراءات للتحقق من أعمار ‏المستخدمين والحد من وصول الأطفال إلى هذه الميزات.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الجمعة عن الشركات أن القانون يتجاوز صلاحيات الولاية في تنظيم المحتوى، مشيرة إلى ‏أنه يقيد حرية التعبير ويتدخل في خيارات الآباء بشأن استخدام أطفالهم للمنصات الرقمية، كما طعنت شركتا ميتا وتيك توك ‏في مدى توافقه مع المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي.‏

من جهته، أعلن مكتب المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا أنه يراجع الدعاوى القضائية، مؤكداً التزامه بالدفاع عن ‏قوانين الولاية الهادفة إلى حماية الأطفال على الإنترنت.‏

وتأتي هذه الدعاوى في ظل تصاعد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا بسبب المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال ‏والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قضايا تتعلق بتأثير خصائص هذه المنصات في الصحة النفسية ‏للمستخدمين الصغار.‏