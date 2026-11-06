شركات تكنولوجية تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب قانون حماية الأطفال

واشنطن-سانا
رفعت شركات “غوغل” و”ميتا” و”تيك توك” دعاوى قضائية منفصلة ضد ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للطعن في قانون يهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه ينتهك حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ويحظر القانون، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2027، تقديم ميزات وصفت بالإدمانية للأطفال دون سن 16 عاماً، مثل التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، كما يلزم الشركات باتخاذ إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين والحد من وصول الأطفال إلى هذه الميزات.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الجمعة عن الشركات أن القانون يتجاوز صلاحيات الولاية في تنظيم المحتوى، مشيرة إلى أنه يقيد حرية التعبير ويتدخل في خيارات الآباء بشأن استخدام أطفالهم للمنصات الرقمية، كما طعنت شركتا ميتا وتيك توك في مدى توافقه مع المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا أنه يراجع الدعاوى القضائية، مؤكداً التزامه بالدفاع عن قوانين الولاية الهادفة إلى حماية الأطفال على الإنترنت.
وتأتي هذه الدعاوى في ظل تصاعد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا بسبب المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قضايا تتعلق بتأثير خصائص هذه المنصات في الصحة النفسية للمستخدمين الصغار.