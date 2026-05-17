بريطانيا تنشر نظاماً صاروخياً جديداً مضاداً للمسيّرات في الشرق الأوسط

لندن-سانا‏

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، نشر نظام صواريخ جديد منخفض الكلفة مضاد ‏للطائرات المسيّرة ضمن عمليات سلاحها الجوي في منطقة الشرق الأوسط.‏

وأكدت الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنه سيتم تركيب نظام ‌‏الأسلحة الدقيقة المتقدمة الجديد المعروف بـ “‏APKWS‏” على متن طائرات “تايفون” ‌‏المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي، لحماية القوات البريطانية والشركاء الإقليميين ضد ‌‏هجمات الطائرات المسيرة، وبتكلفة مالية أقل مقارنة بالصواريخ المستخدمة حالياً.‏

وأوضح البيان أن التعاون بين وزارة الدفاع وشركتي “بي إيه إي سيستمز” و”كينيتيك” ‌‏مكن من نقل النظام إلى مرحلة النشر الفعلي في أقل من شهرين، بعد إجراء ضربات ‌‏تجريبية جو-جو وجو-أرض ناجحة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، لافتاً إلى أن ‌‏النظام الجديد يعتمد تقنية التوجيه بالليزر لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة ‌‏قادرة على إسقاط المسيرات.‏

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الجاهزية والصناعة الدفاعية، ‌‏لوك بولارد، أن هذا النظام سيساعد في إسقاط المزيد من الطائرات المسيرة بتكلفة أقل، ‌‏مشيراً إلى أن أسطول طائرات “تايفون” يمثل العمود الفقري للدفاع الجوي للمملكة ‌‏المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.‏

من جانبه، أشار نائب مدير العمليات في المجموعة الجوية الحادية عشرة، العميد الجوي ‌‏دونال ماكغورك، إلى أن هذه الصواريخ تُشكل إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي التي ‌‏تنشرها بريطانيا في المنطقة.‏

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من توقيع وزارة الدفاع البريطانية عقداً بملايين ‌‏الجنيهات الإسترلينية لشراء صواريخ “سكاي هامر” الاعتراضية للقوات المسلحة ‌‏البريطانية، المصممة لمواجهة طائرات شاهد المسيّرة الهجومي.‏

