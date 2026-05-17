بريطانيا تنشر نظاماً صاروخياً جديداً مضاداً للمسيّرات في الشرق الأوسط

لندن-سانا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، نشر نظام صواريخ جديد منخفض الكلفة مضاد للطائرات المسيّرة ضمن عمليات سلاحها الجوي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنه سيتم تركيب نظام الأسلحة الدقيقة المتقدمة الجديد المعروف بـ “APKWS” على متن طائرات “تايفون” المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي، لحماية القوات البريطانية والشركاء الإقليميين ضد هجمات الطائرات المسيرة، وبتكلفة مالية أقل مقارنة بالصواريخ المستخدمة حالياً.
وأوضح البيان أن التعاون بين وزارة الدفاع وشركتي “بي إيه إي سيستمز” و”كينيتيك” مكن من نقل النظام إلى مرحلة النشر الفعلي في أقل من شهرين، بعد إجراء ضربات تجريبية جو-جو وجو-أرض ناجحة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد تقنية التوجيه بالليزر لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة قادرة على إسقاط المسيرات.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الجاهزية والصناعة الدفاعية، لوك بولارد، أن هذا النظام سيساعد في إسقاط المزيد من الطائرات المسيرة بتكلفة أقل، مشيراً إلى أن أسطول طائرات “تايفون” يمثل العمود الفقري للدفاع الجوي للمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
من جانبه، أشار نائب مدير العمليات في المجموعة الجوية الحادية عشرة، العميد الجوي دونال ماكغورك، إلى أن هذه الصواريخ تُشكل إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي التي تنشرها بريطانيا في المنطقة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من توقيع وزارة الدفاع البريطانية عقداً بملايين الجنيهات الإسترلينية لشراء صواريخ “سكاي هامر” الاعتراضية للقوات المسلحة البريطانية، المصممة لمواجهة طائرات شاهد المسيّرة الهجومي.