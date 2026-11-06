شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/06 10:10 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/06 10:10 صباحًا شباك لا تميّز بين الطيور، تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا، كيف يتحول الصيد إلى خطر على التنوع الحيوي؟ بعد انقطاع سنوات..عودة الرحلات البحرية بين سوريا ولبنان بوصول باخرة Cedar Waves للاذقية وزارة الدفاع التّركية: مصممون على مواصلة التعاون الوثيق مع سوريا لدعم وحدتها واستقرارها مشاركة سورية متميزة في ملتقى التبادل السياحي الأثري المتوسطي بإيطاليا إطلاق حملة نظافة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب “فرحة عيد الفطر” … فعالية للجالية السورية في ألمانيا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الطيور المهاجرةالطيور النادرةسورياشباك الصيدمكافحة الصيد الجائر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية انطلاق القافلة السابعة لعودة 847 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار انفوغراف شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا تقاريردولي خسر الأغلبية ولم يخسر النفوذ.. ترامب يتحكم بخيوط السياسة الخارجية دولي مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار في كولورادو الأمريكية