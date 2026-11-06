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شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا

01 12 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا
02 9 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا
03 6 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا
04 5 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا
05 4 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا
06 3 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا
07 2 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا
08 شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا

شباك لا تميّز بين الطيور، تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا، كيف يتحول الصيد إلى خطر على التنوع الحيوي؟

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