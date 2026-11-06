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التجارة الداخلية في ريف دمشق تنظم 309 ضبوط بحق مخالفين خلال أسبوع

01 2 4 التجارة الداخلية في ريف دمشق تنظم 309 ضبوط بحق مخالفين خلال أسبوع
دوريات مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق تنفذ جولات رقابية وتنظم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة-ريف دمشق-سانا

‏ ‏ريف دمشق-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 309 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال ‏الأسبوع الماضي، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات نفذت 99 جولة رقابية خلال الفترة ‏الممتدة من 29 تشرين الأول ولغاية 4 تشرين الثاني الجاري، شملت 1150 فعالية تجارية، وأسفرت عن ضبط مخالفات ‏تمثلت بالبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخرى تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية.‏

وأشار خالد إلى أن المديرية عالجت خلال الفترة نفسها 23 شكوى مقدمة من المواطنين.‏

‏وكانت المديرية نظمت 310 ضبوط تموينية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 تشرين الأول الماضي، بحق فعاليات ‏تجارية مخالفة.‏

01 1 4 التجارة الداخلية في ريف دمشق تنظم 309 ضبوط بحق مخالفين خلال أسبوع
01 3 3 التجارة الداخلية في ريف دمشق تنظم 309 ضبوط بحق مخالفين خلال أسبوع
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