التجارة الداخلية في ريف دمشق تنظم 309 ضبوط بحق مخالفين خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 309 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الأسبوع الماضي، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات نفذت 99 جولة رقابية خلال الفترة الممتدة من 29 تشرين الأول ولغاية 4 تشرين الثاني الجاري، شملت 1150 فعالية تجارية، وأسفرت عن ضبط مخالفات تمثلت بالبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخرى تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية.
وأشار خالد إلى أن المديرية عالجت خلال الفترة نفسها 23 شكوى مقدمة من المواطنين.
وكانت المديرية نظمت 310 ضبوط تموينية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 تشرين الأول الماضي، بحق فعاليات تجارية مخالفة.