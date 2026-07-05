الإعصار “بافي” يقترب من غوام وماريانا الشمالية الأمريكية في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

اقترب الإعصار “بافي” من جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ، وسط تحذيرات من رياح مدمرة وأمواج عاتية، قد تتسبب في أضرار واسعة وخسائر كبيرة في البنية التحتية.

وتوقع مركز الإنذار المشترك للأعاصير، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، أن يتحرك الإعصار غرباً فوق المنطقة غداً، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 280 كيلومتراً في الساعة مع هبات قد تبلغ 333 كيلومتراً في الساعة، وهي قوة تعادل إعصاراً من الفئة الخامسة.

وحذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى 10.7 أمتار، ما يشكل خطراً كبيراً على المناطق الساحلية والبنية التحتية، فيما دعت السلطات السكان إلى الاحتماء، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وشهدت غوام أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية أدت إلى شلل شبه كامل في حركة المرور، بينما انتشرت قوات الشرطة لتحذير السكان من مخاطر الإعصار.

وتوقعت السلطات أن يمر الإعصار بالقرب من جزيرة روتا في أقصى جنوب جزر ماريانا الشمالية، محذرةً من أن الأضرار المحتملة قد تجعل أجزاء واسعة من الجزيرة غير صالحة للسكن لأسابيع، مع احتمال تدمير العديد من المنازل.

وفي إطار الاستعدادات، أُلغيت رحلات جوية من وإلى المنطقة، وافتتحت السلطات خمسة مراكز إيواء تستوعب نحو 1900 شخص، فيما جهزت الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ أكثر من مليون لتر من مياه الشرب، ونحو 1.2 مليون وجبة غذائية، إضافة إلى آلاف الأسرّة وعشرات المولدات الكهربائية.

وتوافد السكان على محطات الوقود والمتاجر لتخزين المواد الغذائية والمياه وشراء ألواح الخشب لتدعيم المنازل، في وقت لا تزال فيه المنطقة تتعافى من آثار أعاصير قوية ضربتها خلال السنوات الأخيرة.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد حذّرت الجمعة الماضية من أن ظاهرة “إل نينيو” بدأت بالفعل في المحيط الهادئ الاستوائي، ومن المرجح أن تكون قوية خلال الفترة المقبلة.