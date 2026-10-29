‏”سنتكوم” تنفي مزاعم إيرانية بشأن اصطدام سفن بألغام بحرية في هرمز

واشنطن -سانا‏

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مزاعم إيران بشأن اصطدام سفن تجارية بألغام ‏بحرية أثناء عبورها مضيق “هرمز”، مؤكدة أن القوات الأمريكية طهّرت جميع ممرات ‏العبور الرئيسية المعترف بها دولياً في المضيق من الألغام البحرية.‏

وقالت “سنتكوم” في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إن آلاف السفن التجارية ‏عبرت هذه الممرات بأمان، ولا تزال تستخدمها حتى اليوم، مؤكدة أن المزاعم الإيرانية ‏عارية من الصحة.‏

وكانت وسائل إعلام خاضعة لسيطرة إيران، نقلت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، مزاعم ‏إيرانية تفيد بأن سُفناً تجارية تصطدم بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز.‏