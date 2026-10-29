‏”سنتكوم” تنفي مزاعم إيرانية بشأن اصطدام سفن بألغام بحرية في هرمز

واشنطن -سانا
نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مزاعم إيران بشأن اصطدام سفن تجارية بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق “هرمز”، مؤكدة أن القوات الأمريكية طهّرت جميع ممرات العبور الرئيسية المعترف بها دولياً في المضيق من الألغام البحرية.
وقالت “سنتكوم” في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إن آلاف السفن التجارية عبرت هذه الممرات بأمان، ولا تزال تستخدمها حتى اليوم، مؤكدة أن المزاعم الإيرانية عارية من الصحة.
وكانت وسائل إعلام خاضعة لسيطرة إيران، نقلت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، مزاعم إيرانية تفيد بأن سُفناً تجارية تصطدم بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز.