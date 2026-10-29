الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: ‏”سنتكوم” تنفي مزاعم إيرانية بشأن اصطدام سفن بألغام بحرية في هرمز
بحث
بحث
sana-logo-mobile

‏”سنتكوم” تنفي مزاعم إيرانية بشأن اصطدام سفن بألغام بحرية في هرمز

07 860x573 1 4 1 ‏"سنتكوم" تنفي مزاعم إيرانية بشأن اصطدام سفن بألغام بحرية في هرمز
شعار القيادة المركزية الأمريكية-واشنطن

واشنطن -سانا‏

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مزاعم إيران بشأن اصطدام سفن تجارية بألغام ‏بحرية أثناء عبورها مضيق “هرمز”، مؤكدة أن القوات الأمريكية طهّرت جميع ممرات ‏العبور الرئيسية المعترف بها دولياً في المضيق من الألغام البحرية.‏

وقالت “سنتكوم” في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إن آلاف السفن التجارية ‏عبرت هذه الممرات بأمان، ولا تزال تستخدمها حتى اليوم، مؤكدة أن المزاعم الإيرانية ‏عارية من الصحة.‏

وكانت وسائل إعلام خاضعة لسيطرة إيران، نقلت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، مزاعم ‏إيرانية تفيد بأن سُفناً تجارية تصطدم بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز.‏

سويسرا: محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران غداً الجمعة لبحث تنفيذ الاتفاق
اليمن يسعى لتفعيل الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الطاقة
سلام يشدد على حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية
قطر: إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ضرورة ملحّة
فيضانات مفاجئة في نيبال تخلّف خمسة مفقودين‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك