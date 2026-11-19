من الغوطة الشرقية إلى سجن صيدنايا.. ما قصة اختفاء ليلى شويكاني في سوريا؟
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رداً على شكاوى الازدحام.. “مواصلات اللاذقية” تؤكد تسليم جسر القساطل نهاية العام
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