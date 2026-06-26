الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين، بينهم ‏طفل، خلال حملات دهم واقتحام طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، ‏تخللتها اعتداءات على الفلسطينين، وتفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلاً قرب ‏تجمع العراعرة البدوي شمال القدس المحتلة، عقب اعتداء مستوطن عليه ‏وعلى والده.‏

وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً بعد مداهمة منزله في ‏ضاحية شويكة شمال المدينة.‏

كما اعتقلت قوات الاحتلال في الخليل فلسطينياً آخر من بلدة يطا، عقب ‏اقتحام البلدة ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالتزامن ‏مع مداهمة قوة أخرى للاحتلال عدة منازل في بلدة بيت كاحل شمال المدينة، ‏وعمدت إلى تخريب محتوياتها.‏

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين، عقب اقتحام المدينة من ‏مدخلها الشرقي، وانتشار قوات الاحتلال في حيي صوفين والظهر، ومداهمة ‏منازل الفلسطينيين وتفتيشها.‏

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الخميس، ثلاثة أشقاء خلال اقتحامها ‏بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.‏