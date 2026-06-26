الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين، بينهم طفل، خلال حملات دهم واقتحام طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على الفلسطينين، وتفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلاً قرب تجمع العراعرة البدوي شمال القدس المحتلة، عقب اعتداء مستوطن عليه وعلى والده.
وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة شمال المدينة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال في الخليل فلسطينياً آخر من بلدة يطا، عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالتزامن مع مداهمة قوة أخرى للاحتلال عدة منازل في بلدة بيت كاحل شمال المدينة، وعمدت إلى تخريب محتوياتها.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين، عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشار قوات الاحتلال في حيي صوفين والظهر، ومداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الخميس، ثلاثة أشقاء خلال اقتحامها بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.