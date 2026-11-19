درعا-سانا‏

يعزز قسم تصنيع المقاعد في المعهد التقاني الصناعي بدرعا خبرة طلابه في حرفة ‏نجارة الأثاث، ومنها تصنيع المقاعد المدرسية، مستفيدين من الإمكانات الفنية والتدريبية ‏المتاحة لتوفير مستلزمات مدرسية تسهم في تحسين البيئة التعليمية وتلبية احتياجات ‏المدارس في المحافظة.‏

وأوضح رئيس قسم تصنيع المقاعد في المعهد عاهد الزعبي في تصريح لمراسل سانا اليوم ‏الخميس، أن ورشات المعهد تواصل تصنيع المقاعد المدرسية وتوزيعها على مدارس ‏المحافظة لتغطية النقص الموجود، ولا سيما مع زيادة أعداد الطلاب واستقبال وافدين ‏وافتتاح شعب صفية جديدة.‏

مدارس درعا بحاجة لنحو 6000 مقعد

وأشار الزعبي إلى أن مديرية التربية والتعليم في درعا تمكنت خلال الفترة الماضية من ‏تصنيع وتوزيع 2016 مقعداً مدرسياً على مدارس المحافظة أصولاً، لافتاً إلى أن الحاجة ‏لا تزال قائمة لتأمين نحو 6000 مقعد ضمن خطة إسعافية تهدف إلى تغطية جزء من ‏النقص في المدارس.‏

وبين أن المديرية عملت على تأمين المواد الأولية اللازمة للتصنيع، منها ألواح الخشب ‏المعاكس بسماكة 8 مم وألواح ‏MDF‏ بسماكة 16 مم، إضافة إلى خشب السويد والبراغي ‏والمسامير والغراء.‏

وأكد الزعبي، أن جودة المواد الأولية تخضع للتدقيق من قبل اللجان المختصة والمستلمة، ‏للتأكد من مطابقتها للمقاسات والمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ‏موضحاً أن هذه المقاسات محددة بموجب الكتب والتعاميم والقرارات الوزارية، وليست ‏اجتهاداً من الورشات أو القائمين على التصنيع.‏

من جهته أوضح الطالب في حرفة نجارة الأثاث عبدالله طالب قطيش في تصريح مماثل، ‏أن الطلاب يشاركون إلى جانب تنفيذ التمارين العملية المقررة من مديرية التربية والتعليم ‏في العمل الإنتاجي وتصنيع المقاعد المدرسية بالتعاون مع معلمي الحرفة، بهدف ‏المساهمة في تغطية احتياجات مدارس المحافظة.‏

تطبيق المهارات والمعارف في مجال نجارة الأثاث ‏

وبين قطيش أن المشاركة في هذه الأعمال تتيح لهم تطبيق المهارات والمعارف التي ‏يتلقونها خلال دراستهم واكتساب خبرة عملية في مجال نجارة الأثاث من خلال التعرف ‏على مراحل تصنيع المقاعد والمشاركة في تنفيذها، بما يعزز قدراتهم المهنية ويؤهلهم ‏لدخول سوق العمل مستقبلاً.‏

ويشكل التعليم المهني والصناعي أحد المسارات المهمة في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة من ‏خلال الجمع بين المعارف النظرية والتدريب العملي في الورشات التخصصية،إضافة إلى ‏أن المشاريع الإنتاجية للطلاب تتيح اكتساب الخبرة المباشرة في المهن التي يدرسونها، ‏وتعزز ثقافة العمل والإنتاج والاستفادة من الإمكانات المتاحة في خدمة المجتمع المحلي.