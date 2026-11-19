درعا-سانا
يعزز قسم تصنيع المقاعد في المعهد التقاني الصناعي بدرعا خبرة طلابه في حرفة نجارة الأثاث، ومنها تصنيع المقاعد المدرسية، مستفيدين من الإمكانات الفنية والتدريبية المتاحة لتوفير مستلزمات مدرسية تسهم في تحسين البيئة التعليمية وتلبية احتياجات المدارس في المحافظة.
وأوضح رئيس قسم تصنيع المقاعد في المعهد عاهد الزعبي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن ورشات المعهد تواصل تصنيع المقاعد المدرسية وتوزيعها على مدارس المحافظة لتغطية النقص الموجود، ولا سيما مع زيادة أعداد الطلاب واستقبال وافدين وافتتاح شعب صفية جديدة.
مدارس درعا بحاجة لنحو 6000 مقعد
وأشار الزعبي إلى أن مديرية التربية والتعليم في درعا تمكنت خلال الفترة الماضية من تصنيع وتوزيع 2016 مقعداً مدرسياً على مدارس المحافظة أصولاً، لافتاً إلى أن الحاجة لا تزال قائمة لتأمين نحو 6000 مقعد ضمن خطة إسعافية تهدف إلى تغطية جزء من النقص في المدارس.
وبين أن المديرية عملت على تأمين المواد الأولية اللازمة للتصنيع، منها ألواح الخشب المعاكس بسماكة 8 مم وألواح MDF بسماكة 16 مم، إضافة إلى خشب السويد والبراغي والمسامير والغراء.
وأكد الزعبي، أن جودة المواد الأولية تخضع للتدقيق من قبل اللجان المختصة والمستلمة، للتأكد من مطابقتها للمقاسات والمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن هذه المقاسات محددة بموجب الكتب والتعاميم والقرارات الوزارية، وليست اجتهاداً من الورشات أو القائمين على التصنيع.
من جهته أوضح الطالب في حرفة نجارة الأثاث عبدالله طالب قطيش في تصريح مماثل، أن الطلاب يشاركون إلى جانب تنفيذ التمارين العملية المقررة من مديرية التربية والتعليم في العمل الإنتاجي وتصنيع المقاعد المدرسية بالتعاون مع معلمي الحرفة، بهدف المساهمة في تغطية احتياجات مدارس المحافظة.
تطبيق المهارات والمعارف في مجال نجارة الأثاث
وبين قطيش أن المشاركة في هذه الأعمال تتيح لهم تطبيق المهارات والمعارف التي يتلقونها خلال دراستهم واكتساب خبرة عملية في مجال نجارة الأثاث من خلال التعرف على مراحل تصنيع المقاعد والمشاركة في تنفيذها، بما يعزز قدراتهم المهنية ويؤهلهم لدخول سوق العمل مستقبلاً.
ويشكل التعليم المهني والصناعي أحد المسارات المهمة في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة من خلال الجمع بين المعارف النظرية والتدريب العملي في الورشات التخصصية،إضافة إلى أن المشاريع الإنتاجية للطلاب تتيح اكتساب الخبرة المباشرة في المهن التي يدرسونها، وتعزز ثقافة العمل والإنتاج والاستفادة من الإمكانات المتاحة في خدمة المجتمع المحلي.