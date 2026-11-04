الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوفين قبالة سواحل عمان
بحث
بحث
sana-logo-mobile

هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوفين قبالة سواحل عمان

thumbs b c 6b5570ac150ca98971fafb0ed7de4463 هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوفين قبالة سواحل عمان
ناقلة نفط قبالة سواحل عمان-الاناضول

لندن-سانا
 
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ​أن ناقلة نفط ⁠تعرضت لإصابة بمقذوفين ​مجهولين قبالة سواحل سلطنة عمان.
 
وذكرت الهيئة في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً بإصابة ناقلة على بُعد 14 ميلاً بحرياً شمال شرق ليما في سلطنة عُمان، مبينة أنها تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين اصطدما بغرفة المحرك.
 
وأشارت الهيئة إلى أنها ⁠لم تتلق بلاغات عن وقوع إصابات ​أو ​آثار ⁠بيئية حتى ​الآن.
 
وكانت الهيئة أعلنت بوقت سابق اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة شراعية ‏تقليدية تحمل طاقماً هندياً لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، حيث تمكنت البحرية ‏العُمانية من إنقاذ عدد من أفراد الطاقم، فيما أعلنت نيودلهي مقتل بحار هندي.

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2509 أشخاص
اتفاقية لتنفيذ برنامج إنساني لتوفير أطراف صناعية لأطفال غزة
السعودية تدين تصريحات هاكابي حول “حق إسرائيل بالسيطرة على المنطقة” وتصفها بالمتطرفة
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأجواء السعودية
مقتل فلسطينيين اثنين بقصف للاحتلال شمالي خان يونس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار