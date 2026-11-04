هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوفين قبالة سواحل عمان

لندن-سانا



أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ​أن ناقلة نفط ⁠تعرضت لإصابة بمقذوفين ​مجهولين قبالة سواحل سلطنة عمان.



وذكرت الهيئة في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً بإصابة ناقلة على بُعد 14 ميلاً بحرياً شمال شرق ليما في سلطنة عُمان، مبينة أنها تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين اصطدما بغرفة المحرك.



وأشارت الهيئة إلى أنها ⁠لم تتلق بلاغات عن وقوع إصابات ​أو ​آثار ⁠بيئية حتى ​الآن.



وكانت الهيئة أعلنت بوقت سابق اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة شراعية ‏تقليدية تحمل طاقماً هندياً لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، حيث تمكنت البحرية ‏العُمانية من إنقاذ عدد من أفراد الطاقم، فيما أعلنت نيودلهي مقتل بحار هندي.