دير الزور-سانا

تعرض خط الغاز الواصل بين حقل الجبسة وحمص لانفجار اليوم الخميس في بلدة رويشد بريف دير الزور الشمالي، حيث وصلت فرق الدفاع المدني وفرع أمن المنشآت في قوى الأمن الداخلي إلى الموقع لتأمينه.

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور زياد العبود لـ سانا، أن الانفجار وقع في المنطقة التي يمر بها خط الغاز في بلدة رويشد الواقعة على ‏طريق دير الزور الحسكة “طريق الخرافي”.‏

وأشار إلى أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏توجهت لتأمين ‏الموقع، كما عملت ‏الفرق المختصة التابعة لوزارة الطاقة على إغلاق صمامات ‏الأمان منعاً لتسرب ‏المزيد من ‏الغاز.

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بدوره أوضح قائد فريق مركز الدفاع المدني محمد ربيع الكردي لـ سانا، أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت فوراً إلى موقع الحادث، وتم تأمين المكان بمساعدة قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن المنطقة تبعد نحو ٣٠ كيلومتراً عن مركز بلدة الخليوي التابعة لمنطقة الرويشد في ريف دير الزور الشمالي.

وكان انفجار وقع في أيلول الماضي على خط غاز الجبسة في منطقة الشولا بريف دير الزور نتيجة عمل تخريبي، ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف ضخ الغاز نحو محطات توليد الكهرباء، قبل أن تقوم الشركة السورية للبترول بإصلاحه وإعادته إلى الخدمة.