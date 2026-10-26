مصر وقطر تبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، هاتفياً اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، آخر المستجدات الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشرته على منصة إكس أن الجانبين استعرضا خلال مباحثاتهما الهاتفية الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم بلاده جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهّد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
كما تناول الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أجرى أمس خلال اتصال مماثل مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مباحثات تناولت الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.