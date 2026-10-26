مصر وقطر تبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ‌‏بن جاسم آل ثاني، هاتفياً اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية المصري بدر ‏عبدالعاطي، آخر المستجدات الإقليمية.‏

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشرته على منصة إكس أن ‏الجانبين استعرضا خلال مباحثاتهما الهاتفية الجهود الدبلوماسية المبذولة ‏والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم ‏بلاده جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل ‏يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهّد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام ‏المستدام في المنطقة.‏

كما تناول الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أجرى أمس خلال ‏اتصال مماثل مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مباحثات ‏تناولت الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.‏