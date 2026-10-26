الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: مصر وقطر تبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مصر وقطر تبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

01 6 1 مصر وقطر تبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة
وزير الخارجية القطري يبحث هاتفياً مع نظيره المصري المستجدات الإقليمية - الدوحة - سانا‏

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ‌‏بن جاسم آل ثاني، هاتفياً اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية المصري بدر ‏عبدالعاطي، آخر المستجدات الإقليمية.‏

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها نشرته على منصة إكس أن ‏الجانبين استعرضا خلال مباحثاتهما الهاتفية الجهود الدبلوماسية المبذولة ‏والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم ‏بلاده جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل ‏يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهّد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام ‏المستدام في المنطقة.‏

كما تناول الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أجرى أمس خلال ‏اتصال مماثل مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مباحثات ‏تناولت الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.‏

الأردن يدين استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق
قطر: اندماج “قسد” بمؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة لتوطيد السلم الأهلي
البحرين وبريطانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية
الحرب الروسية الأوكرانية.. تصعيد متبادل يطال منشآت النفط والبنى التحتية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 44 فلسطينياً في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك