إدانات عربية لاعتداءات ميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية

عواصم-سانا

أدانت قطر والإمارات وفلسطين، اليوم الجمعة، الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران بالسعودية وأعربت عن تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة إكس: “إن هذه الاعتداءات التي تسببت بإصابة عدد من المدنيين، تشكل انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدّد أمن واستقرار المنطقة”.

وأكدت الخارجية القطرية رفض دولة قطر التام استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمرافق الحيوية، وأعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في منشور على إكس، بأشد العبارات الهجوم على نجران، وأكدت أنّ هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، معبرة عن تضامنها معها.

من جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت نجران، وكذلك الهجمات التي استهدفت محافظتي مأرب وحضرموت في اليمن، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معتبرة ذلك بمثابة تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى رفضها القاطع لكل أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها، وعلى ضرورة احترام القانون الدولي، ووقف الهجمات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي، وأعربت عن تضامن دولة فلسطين مع السعودية واليمن .

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي أعلن فجر اليوم إصابة 11 مدنياً جراء اعتداء لميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية.

فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مقتل 17 جندياً وضابطاً وإصابة آخرين، جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مواقع عسكرية في محافظتي حضرموت ومأرب.