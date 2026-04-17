ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولم تعد هناك نقاط عالقة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريباً جداً، مؤكداً تذليل كافة العقبات والنقاط العالقة التي كانت تحول دون ذلك.

وقال ترامب في تصريحات لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة: “نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق، ولم تعد هناك أي نقاط عالقة”، مشدداً في الوقت ذاته على إصراره بأن يكون الاتفاق “مكتوباً بصيغة رسمية”.

وأشار ترامب إلى وجود تقدم ملموس فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للبرنامج النووي الإيراني، لافتاً إلى أن طهران بدأت بإزالة الألغام البحرية من المضيق بمساعدة أمريكية.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أوضح الرئيس الأمريكي أن الهدف الأساسي لبلاده هو ضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، مشيراً إلى أن طهران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وقال: “ستحصل الولايات المتحدة على كل “الغبار” النووي، ولن يتم منح أي أموال مقابل ذلك”.

وفي سياق آخر، انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، واصفاً دول الحلف بأنها “عديمة الفائدة” و”نمر من ورق”، مؤكداً أنه رفض مقترحاً من الحلف للمساعدة في تأمين مضيق هرمز وطالبهم بالبقاء بعيداً.

وحول الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، قال ترامب: إن الولايات المتحدة حظرت على “إسرائيل” قصف الأراضي اللبنانية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: “لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن، تحظر عليها الولايات المتحدة ذلك، لقد طفح الكيل”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم فتح مضيق هرمز بالكامل، موضحاً أن الحرب في إيران ستنتهي قريباً.