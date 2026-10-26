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القوات المسلحة اليمنية تهاجم مواقع ميليشيا الحوثي غربي تعز

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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقعاً لميليشيا الحوثي- المركز الإعلامي للقوات اليمنية

 عدن-سانا
 
استهدفت القوات اليمنية اليوم الإثنين، مواقع لميليشيا الحوثي في مرتفعة الميدان غربي مدينة تعز.
 
وأوضح المركز الإعلامي للقوات اليمنية، عبر منصة “إكس”، أن المواجهات اندلعت في جبهات الشقب والأقروض ومحيط جبل هان في الجبهات الغربية، إضافة إلى جبهتي الضباب والجبهات الشمالية.
 
وأشار إلى أن الطيران الحربي شنّ ثماني غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في التبة الحمراء وتبتي الخزان والميدان ومحيط جبل هان.
 
وأعلنت القوات المسلحة أمس الأحد، مقتل وإصابة نحو 218 من ‏عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 78 عربة وآلية ووسيلة عسكرية ‏وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط، عبر 753 عملية استهداف ‏ للميليشيا ضمن عملية “فجر ‏اليمن” المستمرة.‏
 

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