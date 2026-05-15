قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى ‏

الدوحة-سانا‏

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ‏للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية ‏وانتهاكات ارتكبها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ‏ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.‏

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الخارجية القطرية ‏قولها في بيان اليوم الجمعة: إن هذا الاقتحام يشكل انتهاكاً صارخاً ‏للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً لمشاعر ‏ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد في ‏القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.‏

وأكدت الوزارة أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص ‏للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير ‏الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ‏ولاغية بموجب القانون الدولي.‏

وحذرت الخارجية القطرية من أن استمرار هذه الانتهاكات ‏والاستفزازات من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، ‏وتقويض فرص التهدئة والاستقرار.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام سلطات ‏الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ‏ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.‏

وجددت قطر تأكيد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق ‏الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ‏حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.‏

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار ‏بن غفير أقدم أمس الخميس على اقتحام باحات المسجد الأقصى، ‏ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي تحت حماية مشددة من شرطة ‏الاحتلال، مع قيامه بحركات استفزازية داخل المسجد، بالتزامن مع ‏تصاعد اقتحامات مستوطنين للمكان.‏