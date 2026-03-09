إصابة11 عاملاً سورياً جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت-سانا

أُصيب 11 عاملاً سورياً بجروح مختلفة مساء أمس الأحد، جراء استهدافهم بمسيّرة إسرائيلية على أطراف بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عناصر الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني، بمؤازرة دورية من الجيش، نفذوا عملية إنسانية محفوفة بالمخاطر استمرت لساعات، وتمكنوا خلالها من سحب 11 عاملاً سورياً أصيبوا في الهجوم، ونقلوهم إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية لتلقي العلاج.

وأوضحت الوكالة أن العمال كانوا يفرغون حمولة من الدجاج من شاحنة بيك آب في إحدى المزارع عند تعرضهم للاستهداف، حيث تمكن ثلاثة منهم من الزحف والابتعاد عن المكان، فيما بقي 11 مصاباً في الموقع لأكثر من خمس ساعات قبل إجلائهم.

وأشارت إلى أن تنفيذ عملية الإجلاء تطلب إجراء اتصالات مع لجنة “الميكانيزم” والحصول على موافقة مسبقة، نظراً لخطورة الوضع في المنطقة.

وقتل 33 شخصاً وأصيب آخرون أمس الأحد، جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات في لبنان.

فيما قتل نحو 400 شخص بينهم 83 طفلاً، وجرح أكثر من 1100 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من الشهر الجاري على لبنان، والذي جاء بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية.