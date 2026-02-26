كوبا تعلن إحباط تسلل مسلح من الولايات المتحدة ومقتل أربعة من المتورطين بالحادث

هافانا-سانا

أعلنت كوبا إحباط محاولة تسلل عبر البحر لمسلّحين قادمين من الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة ستة آخرين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الداخلية الكوبية قولها في بيان اليوم الخميس: عند اقتراب سفينة تابعة لخفر السواحل للتعرف على هويات ركاب زورق مسجّل في فلوريدا “أُطلقت عيارات نارية من الزورق”، ما أسفر عن إصابة قبطان السفينة الكوبية.

وأضافت الوزارة: “نتيجة للاشتباك، قُتل في الجانب الأجنبي أربعة من المهاجمين وأُصيب ستة آخرون”، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الجرحى، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ولفتت إلى أن الزورق كان يقل 10 أشخاص كوبيين يعيشون في الولايات المتحدة، وأن الموقوفين أفادوا بأنهم “كانوا يعتزمون القيام بعملية تسلل لأغراض إرهابية”.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتحقق من ملابسات الحادث، مؤكداً أن بلاده لن تبني استنتاجاتها على الرواية الكوبية، وستتخذ موقفها بناء على ما ستتوصل إليه التحقيقات.

ويأتي الحادث في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وكوبا التي لا تبعد سوى 160 كيلومتراً عن فلوريدا، رغم مؤشرات محدودة على تخفيف واشنطن بعض القيود، ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات النفط إلى الجزيرة.

وكانت كوبا تأثرت بشدة بعد تراجع الإمدادات من فنزويلا، التي كانت تؤمن نحو نصف احتياجاتها من الوقود، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.

