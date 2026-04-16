مقتل ثمانية أشخاص في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

ارتفعت حصيلة القتلى إلى ثمانية، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الخميس عدة بلدات ومناطق في الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن سبعة أشخاص قتلوا، وأصيب ستة آخرون، في حصيلة أولية للغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على قرية الزرارية في محيط مدينة صيدا، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض.

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف صباح اليوم ورشة عمال سوريين قرب القاسمية، ما تسبب بإصابة أكثر من 15 شخصاً.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي دراجة نارية عند مفترق بلدة كفروة على أوتوستراد حبوش – النبطية، ما أسفر عن سقوط قتيل.

وكانت الصحة اللبنانية أعلنت أمس الأربعاء، أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار حتى مساء أمس، بلغت 2167 قتيلاً و7061 جريحاً.