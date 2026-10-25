هجوم روسي على فينيتسا الأوكرانية يسفر عن إصابات وأضرار واسعة

كييف-موسكو-سانا ‏

أصيب ستة أشخاص جراء هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف اليوم الأحد، مبنى ‌‏سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق في مدينة فينيتسا وسط أوكرانيا.‏

وأشارت الإدارة العسكرية لمنطقة فينيتسا في بيان نقلته وكالة أوكرينفورم، الأوكرانية ‏إلى أن الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى، حيث تسبب بانهيار أجزاء بين الطابقين ‌‏الثاني والثالث، بينما دُمّرت أربع شقق سكنية بالكامل، وتضررت سيارات كانت ‏متوقفة ‏بالقرب من الموقع.‏

وأوضحت السلطات الأوكرانية أن أحد المصابين نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ‌‏بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمال إزالة الأنقاض والتعامل مع آثار الهجوم، بمشاركة ‌‏أكثر من 60 من عناصر الطوارئ و14 آلية متخصصة.‏

أضرار مادية واسعة ‏

كما تسبب الهجوم بأضرار طالت منشآت للبنية التحتية الحيوية والمدنية، وعدداً من ‌‏المنازل الخاصة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على جميع الحرائق الناجمة ‌‏عنه.‏

وفي سياق متصل، تعرضت دار خاصة لرعاية المسنين لأضرار جراء الهجوم، ما ‌‏استدعى إجلاء 15 من نزلائها، وسط تقديم الدعم النفسي لهم من قبل فرق الطوارئ ‌‏الأوكرانية.‏

اعتراض وتدمير مسيّرات أوكرانية ‏

وفي الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع اليوم، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك، أن ‌‏قوات الدفاع الجوي دمرت 532 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات ‌‏روسية خلال الليل.‏

وتتواصل الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا مع دخول ‌‏الحرب عامها الخامس، في وقت تشهد فيه مناطق عدة داخل أوكرانيا وروسيا ‌‏استهدافات متكررة للبنية التحتية والمنشآت المدنية والعسكرية، وسط تصاعد وتيرة ‌‏الهجمات الجوية بعيدة المدى من الجانبين.‏