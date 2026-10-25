هجوم روسي على فينيتسا الأوكرانية يسفر عن إصابات وأضرار واسعة

كييف-موسكو-سانا
أصيب ستة أشخاص جراء هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف اليوم الأحد، مبنى سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق في مدينة فينيتسا وسط أوكرانيا.
وأشارت الإدارة العسكرية لمنطقة فينيتسا في بيان نقلته وكالة أوكرينفورم، الأوكرانية إلى أن الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى، حيث تسبب بانهيار أجزاء بين الطابقين الثاني والثالث، بينما دُمّرت أربع شقق سكنية بالكامل، وتضررت سيارات كانت متوقفة بالقرب من الموقع.
وأوضحت السلطات الأوكرانية أن أحد المصابين نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمال إزالة الأنقاض والتعامل مع آثار الهجوم، بمشاركة أكثر من 60 من عناصر الطوارئ و14 آلية متخصصة.
أضرار مادية واسعة
كما تسبب الهجوم بأضرار طالت منشآت للبنية التحتية الحيوية والمدنية، وعدداً من المنازل الخاصة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على جميع الحرائق الناجمة عنه.
وفي سياق متصل، تعرضت دار خاصة لرعاية المسنين لأضرار جراء الهجوم، ما استدعى إجلاء 15 من نزلائها، وسط تقديم الدعم النفسي لهم من قبل فرق الطوارئ الأوكرانية.
اعتراض وتدمير مسيّرات أوكرانية
وفي الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع اليوم، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 532 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية خلال الليل.
وتتواصل الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا مع دخول الحرب عامها الخامس، في وقت تشهد فيه مناطق عدة داخل أوكرانيا وروسيا استهدافات متكررة للبنية التحتية والمنشآت المدنية والعسكرية، وسط تصاعد وتيرة الهجمات الجوية بعيدة المدى من الجانبين.