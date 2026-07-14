المنظمة البحرية الدولية تدين الهجمات على الملاحة في مضيق هرمز وتدعو لوقف التصعيد

لندن-سانا

أدانت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الثلاثاء، الهجمات على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، والتي أودت بحياة اثنين من البحارة على الأقل، وتسببت في إصابة آخرين، داعية إلى وقف التصعيد في المنطقة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها نشره مركز أنباء الأمم المتحدة، أنها تنسق بشكل عاجل مع السلطات المعنية للوقوف على ملابسات هذه الأحداث، محذرة من أن مثل هذه الأعمال تنطوي على تبعات وتكاليف إنسانية جسيمة تمتد آثارها إلى المنطقة وخارجها.

وشددت المنظمة على مسؤولية جميع الأطراف في ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى الحوار، مؤكدة ضرورة اتخاذ المسار الذي يضمن حماية أرواح البحارة ويصون حرية الملاحة، للحيلولة دون خروج هذا الوضع الخطير عن السيطرة.

وكانت إيران صعدت من اعتداءاتها على الملاحة ‏البحرية في مضيق هرمز، وأعلنت في الـ 12 من تموز الجاري إغلاقه، مع توسيع هجماتها على دول عربية مجاورة، بينما كثّفت واشنطن ضرباتها مع إعادة فرض الحصار، وسط تصعيد يهدد الاستقرار بالمنطقة.