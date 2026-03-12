رابطة العالم الإسلامي تُدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الأقصى أمام المصلّين

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم الخميس، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلّين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت الرابطة في بيان نشرته أن الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، ندّد بهذا الاعتداء الذي يستهدف حرمة المقدسات الإسلامية، مشدداً على الضرورة الملحّة لاضطلاع المجتمع الدوليّ بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاهَ وقف هذا التمادي الجسيم والمستمر لانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس.

وكانت محافظة القدس في الضفة الغربية حذرت، في وقت سابق اليوم الخميس، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض الإغلاق على المسجد الأقصى المبارك منذ الـ 28 من شباط الماضي، بذريعة ما يسمى “حالة الطوارئ” المرتبطة بالحرب، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وكانت دول عربية وإسلامية أدانت في بيان مشترك الإجراءات الإسرائيلية التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، مؤكدةً أن إغلاق أبوابه خلال شهر رمضان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ومشددةً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.