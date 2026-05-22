الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان المشترك لـ 9 دول وتطالب بخطوات فعلية لوقف الاستيطان

رام الله-سانا



رحبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن قادة تسع دول تشمل مجموعة الدول الأوروبية الست (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، وهولندا)، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي أدانوا فيه تصاعد عنف المستوطنين وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدين عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي.



وقالت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة: إن الإدانة تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وموقفاً دولياً قوياً يدعم الشرعية الدولية، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين.



ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى وضع آليات جدية وحقيقية لتحويل هذه المواقف المبدئية إلى خطوات فعلية؛ للضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي.



وندد وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا ودول بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم بالمخطط الاستيطاني الإسرائيلي “E1‎” الذي يهدد بفصل شمال الصفة الغربية عن جنوبها وعزل شرق القدس عن باقي مناطق الضفة.