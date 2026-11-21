درعا-سانا ‏

تقدم اليوم السبت، في محافظة درعا 5367 مرشحاً من المتقدمين المقبولين لإجراء الاختبار ‌‏الكتابي لمسابقة تعيين كوادر تعليمية وإدارية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في أيلول ‌‏الماضي.‏

وبلغ عدد المراكز الامتحانية 20 مركزاً، حيث تقدم للمسابقة 5242 مرشحاً من الفئة الأولى، ‌‏و125 مرشحاً من الفئة الثانية (مساعد مدرس)، موزعين على عشرة اختصاصات تدريس، هي ‌‏معلم صف واللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات وعلوم الحياة والتربية الإسلامية والكيمياء ‌‏والجغرافيا والفلسفة والتاريخ.‏

وأوضحت مديريتا التربية والتعليم والتنمية الإدارية في درعا، أن تحديد احتياجات المدارس للكوادر ‌‏التعليمية جرى وفق واقع مدارس المحافظة لسد النقص في عدد من الاختصاصات، على أن ‌‏تشكل نتائج الاختبار أساساً لتحديد الناجحين بالمسابقة وفق الشروط والمعايير المعتمدة من وزارة ‌‏التربية والتعليم.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في 15 من الشهر الجاري، أسماء 18468متقدماً ‏مقبولاً ‌‏لإجراء الاختبار الكتابي، للمسابقة التي أعلنت عنها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في أيلول ‌‏الماضي، لسد احتياجات ‏محافظات حلب، وريف دمشق، ودرعا من الكوادر التعليمية المؤهلة.‏

وتتضمن المرحلة الأولى من المسابقة وفق إعلان وزارتي التنمية الإدارية والتربية والتعليم ‏التعاقد ‌‏لسد 18 ألف شاغر تربوي وتعليمي، في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، وذلك عقب تحديد ‌‏‌‏الاحتياجات التعليمية في هذه المحافظات، فيما تتواصل عملية تحديد ‏الاحتياجات في المحافظات ‌‏الأخرى.‏