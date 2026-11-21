درعا-سانا
تقدم اليوم السبت، في محافظة درعا 5367 مرشحاً من المتقدمين المقبولين لإجراء الاختبار الكتابي لمسابقة تعيين كوادر تعليمية وإدارية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في أيلول الماضي.
وبلغ عدد المراكز الامتحانية 20 مركزاً، حيث تقدم للمسابقة 5242 مرشحاً من الفئة الأولى، و125 مرشحاً من الفئة الثانية (مساعد مدرس)، موزعين على عشرة اختصاصات تدريس، هي معلم صف واللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات وعلوم الحياة والتربية الإسلامية والكيمياء والجغرافيا والفلسفة والتاريخ.
وأوضحت مديريتا التربية والتعليم والتنمية الإدارية في درعا، أن تحديد احتياجات المدارس للكوادر التعليمية جرى وفق واقع مدارس المحافظة لسد النقص في عدد من الاختصاصات، على أن تشكل نتائج الاختبار أساساً لتحديد الناجحين بالمسابقة وفق الشروط والمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في 15 من الشهر الجاري، أسماء 18468متقدماً مقبولاً لإجراء الاختبار الكتابي، للمسابقة التي أعلنت عنها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في أيلول الماضي، لسد احتياجات محافظات حلب، وريف دمشق، ودرعا من الكوادر التعليمية المؤهلة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المسابقة وفق إعلان وزارتي التنمية الإدارية والتربية والتعليم التعاقد لسد 18 ألف شاغر تربوي وتعليمي، في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، وذلك عقب تحديد الاحتياجات التعليمية في هذه المحافظات، فيما تتواصل عملية تحديد الاحتياجات في المحافظات الأخرى.