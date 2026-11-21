دمشق-سانا

أحرز نادي شرطة حمص المركز الأول في بطولة الجمهورية الأولى للدفاع عن النفس للأندية ‏والبيوتات الرياضية، التي نظمها الاتحاد السوري للفنون القتالية في صالة الياسمين الرياضية ‏بدمشق.‏

وجاء نادي طلبة حلب في المركز الثاني، تلاه نادي الأسطورة في المركز الثالث، وفق النتائج ‏النهائية للبطولة التي شهدت منافسات في مختلف الفئات العمرية للذكور والإناث.‏

وقال رئيس لجنة الحكام في الفنون القتالية بسام النصار في تصريح لـ سانا: إن البطولة شهدت ‏مشاركة 80 لاعباً ولاعبةً من مختلف المحافظات، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الرياضية ‏الثلاث الشرطة والطلبة والعمال، وشملت مختلف الفئات العمرية من الصغار والبراعم والأشبال ‏والناشئين والشباب والرجال والمخضرمين، إضافة إلى فئات الإناث من البراعم والشبلات ‏والناشئات والشابات والسيدات.‏

‏ وتضمنت البطولة عروضاً قتالية تحاكي مواقف الدفاع عن النفس في الشارع، توزعت على ‏ثلاثة أساليب هي الرياضي والحديث والحر بمدة دقيقة واحدة لكل عرض، حيث يعتمد الأسلوب ‏الرياضي على مهارات ألعاب قتالية مثل قوة الرمي والكاراتيه والمواي تاي، فيما يقوم الأسلوب ‏الحديث على مواجهة خصم من شخصين إلى خمسة أشخاص، أما الأسلوب الحر فيتضمن ‏مواجهة العدد نفسه من الخصوم باستخدام السلاح أو من دونه.‏

واختتمت البطولة بتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات.