دمشق-سانا
أحرز نادي شرطة حمص المركز الأول في بطولة الجمهورية الأولى للدفاع عن النفس للأندية والبيوتات الرياضية، التي نظمها الاتحاد السوري للفنون القتالية في صالة الياسمين الرياضية بدمشق.
وجاء نادي طلبة حلب في المركز الثاني، تلاه نادي الأسطورة في المركز الثالث، وفق النتائج النهائية للبطولة التي شهدت منافسات في مختلف الفئات العمرية للذكور والإناث.
وقال رئيس لجنة الحكام في الفنون القتالية بسام النصار في تصريح لـ سانا: إن البطولة شهدت مشاركة 80 لاعباً ولاعبةً من مختلف المحافظات، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الرياضية الثلاث الشرطة والطلبة والعمال، وشملت مختلف الفئات العمرية من الصغار والبراعم والأشبال والناشئين والشباب والرجال والمخضرمين، إضافة إلى فئات الإناث من البراعم والشبلات والناشئات والشابات والسيدات.
وتضمنت البطولة عروضاً قتالية تحاكي مواقف الدفاع عن النفس في الشارع، توزعت على ثلاثة أساليب هي الرياضي والحديث والحر بمدة دقيقة واحدة لكل عرض، حيث يعتمد الأسلوب الرياضي على مهارات ألعاب قتالية مثل قوة الرمي والكاراتيه والمواي تاي، فيما يقوم الأسلوب الحديث على مواجهة خصم من شخصين إلى خمسة أشخاص، أما الأسلوب الحر فيتضمن مواجهة العدد نفسه من الخصوم باستخدام السلاح أو من دونه.
واختتمت البطولة بتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات.