القوات اليمنية: مقتل وإصابة 307 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، مقتل وإصابة نحو 307 عناصر من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب نحو 68 آلية وعربة ووسائل عسكرية، عبر تنفيذ 736 عملية استهداف دقيقة ومباشرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية ضمن عملية “فجر اليمن”.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي قوله في بيان: ” إن القوات اليمنية استهدفت مركز القيادة والسيطرة ومرابض الأسلحة الثقيلة، ومخازن الأسلحة، في الفندق المهجور (سوفيتل) بمحافظة تعز الذي حولته ميليشيا الحوثي إلى نقطة مراقبة ومصدر للنيران لتهديد الأحياء السكنية وإدامة حصار المدينة”.
وأشار النزيلي، إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 307 من قيادات ميليشيا الحوثي وعناصرها الميدانية، وتدمير وإعطاب ما مجموعه 68 عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط.
وكانت القوات اليمنية، أعلنت أمس الجمعة، مقتل وإصابة نحو 620 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب نحو 190 آلية وعربة ووسائل عسكرية، ضمن عملية “فجر اليمن”.