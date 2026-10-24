القوات اليمنية: مقتل وإصابة 307 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، مقتل وإصابة نحو 307 عناصر من ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب نحو 68 آلية وعربة ووسائل عسكرية، عبر تنفيذ 736 عملية ‏استهداف دقيقة ومباشرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية ضمن عملية “فجر اليمن”.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ‏الركن ماجد النزيلي قوله في بيان: ” إن القوات اليمنية استهدفت مركز القيادة والسيطرة ‏ومرابض الأسلحة الثقيلة، ومخازن الأسلحة، في الفندق المهجور (سوفيتل) بمحافظة تعز ‏الذي حولته ميليشيا الحوثي إلى نقطة مراقبة ومصدر للنيران لتهديد الأحياء السكنية وإدامة ‏حصار المدينة”.‏

وأشار النزيلي، إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 307 من قيادات ميليشيا الحوثي ‏وعناصرها الميدانية، وتدمير وإعطاب ما مجموعه 68 عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة ‏سلاح ثقيل ومتوسط.‏

وكانت القوات اليمنية، أعلنت أمس الجمعة، مقتل وإصابة نحو 620 عنصراً من ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب نحو 190 آلية وعربة ووسائل عسكرية، ضمن عملية “فجر اليمن”.‏