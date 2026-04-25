السعودية تدين استهداف مراكز حدودية كويتية بطائرات مسيرة قادمة من العراق

واس

الرياض-سانا

أدانت السعودية اليوم الجمعة بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية للكويت عبر طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” شددت المملكة على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مجددة التأكيد على أهمية أن تتعامل الحكومة العراقية بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.

وعبرت المملكة عن تضامنها مع الكويت حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.

