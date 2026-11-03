منذ 1982..مؤشر ستاندرد آند بورز يحقق مكاسب بعد كل انتخابات نصفية أمريكية ‏

واشنطن-سانا
أظهرت دراسة لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” سجل مكاسب بعد جميع الانتخابات النصفية الأمريكية التي أُجريت بين عامي 1982 و2022، بمتوسط عائد سنوي بلغ 13.7%.
وأوضحت الدراسة التي تغطي الفترة من 1980 إلى 2024، أن المؤشر ارتفع في المتوسط 0.2 بالمئة بعد يوم واحد من الانتخابات، وبالنسبة نفسها بعد أسبوع، ثم 1.1 بالمئة بعد شهر، سواء في الانتخابات النصفية أو الرئاسية.
وبعد عام كامل، بلغ متوسط المكاسب 13.7 بالمئة عقب الانتخابات النصفية و13.8 بالمئة بعد الانتخابات الرئاسية، فيما كانت العائدات إيجابية في 91 بالمئة من الحالات التي شملتها الدراسة.
ووفق الدراسة أظهرت البيانات التاريخية أداءً أفضل للأسواق في ظل ما يُعرف بـ”الحكومة المنقسمة”، أي سيطرة حزب على البيت الأبيض وحزب آخر على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل.
وأشارت إلى أنه في 15 حالة من هذا النوع (10 انتخابات نصفية و5 رئاسية)، ارتفع المؤشر بمعدل 15 بالمئة بعد عام، وكانت العائدات إيجابية في 14 حالة،وبالمقارنة بلغ متوسط المكاسب 11.5 بالمئة فقط بعد الانتخابات التي أسفرت عن سيطرة حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس.
ويقيس مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أداء أسهم أكبر 500 شركة أمريكية مدرجة، ويُعد المعيار الأبرز لأداء سوق الأسهم الأمريكية.
وتأتي هذه النتائج مع توجه الأمريكيين اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، وسط ترقب المستثمرين لتأثير موازين القوى السياسية على الأسواق، رغم تأكيد المحللين أن عوامل مثل السياسة النقدية وأداء الاقتصاد تبقى الأكثر تأثيراً في حركة الأسهم على المدى الطويل.