منذ 1982..مؤشر ستاندرد آند بورز يحقق مكاسب بعد كل انتخابات نصفية أمريكية ‏

واشنطن-سانا‏

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أظهرت دراسة لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن مؤشر “ستاندرد آند ‏بورز 500” سجل مكاسب بعد جميع الانتخابات النصفية الأمريكية التي أُجريت بين ‏عامي 1982 و2022، بمتوسط عائد سنوي بلغ 13.7%.‏

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وأوضحت الدراسة التي تغطي الفترة من 1980 إلى 2024، أن المؤشر ارتفع في ‏المتوسط 0.2 بالمئة بعد يوم واحد من الانتخابات، وبالنسبة نفسها بعد أسبوع، ثم ‌‏1.1 بالمئة بعد شهر، سواء في الانتخابات النصفية أو الرئاسية.‏

وبعد عام كامل، بلغ متوسط المكاسب 13.7 بالمئة عقب الانتخابات النصفية ‏و13.8 بالمئة بعد الانتخابات الرئاسية، فيما كانت العائدات إيجابية في 91 بالمئة ‏من الحالات التي شملتها الدراسة.‏

ووفق الدراسة أظهرت البيانات التاريخية أداءً أفضل للأسواق في ظل ما يُعرف ‏بـ”الحكومة المنقسمة”، أي سيطرة حزب على البيت الأبيض وحزب آخر على أحد ‏مجلسي الكونغرس على الأقل.‏

وأشارت إلى أنه في 15 حالة من هذا النوع (10 انتخابات نصفية و5 رئاسية)، ارتفع ‏المؤشر بمعدل 15 بالمئة بعد عام، وكانت العائدات إيجابية في 14 حالة،وبالمقارنة بلغ متوسط المكاسب 11.5 بالمئة فقط بعد الانتخابات التي أسفرت عن ‏سيطرة حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس.‏

ويقيس مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أداء أسهم أكبر 500 شركة أمريكية مدرجة، ‏ويُعد المعيار الأبرز لأداء سوق الأسهم الأمريكية.

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وتأتي هذه النتائج مع توجه الأمريكيين اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع في انتخابات ‏التجديد النصفي، وسط ترقب المستثمرين لتأثير موازين القوى السياسية على الأسواق، ‏رغم تأكيد المحللين أن عوامل مثل السياسة النقدية وأداء الاقتصاد تبقى الأكثر تأثيراً ‏في حركة الأسهم على المدى الطويل.‏