رويترز: جمهورية أفريقيا الوسطى ستستقبل مرحّلين من أمريكا

بانجي-سانا‏

وافقت جمهورية أفريقيا الوسطى على استقبال مهاجرين من جنسيات أجنبية ‏رحّلتهم الولايات المتحدة، في أحدث مثال على الاتفاقات التي تبرمها إدارة ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دول أفريقية لتسريع عمليات الترحيل‎.‎

وقال مسؤول في حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لرويترز: إن الاتفاق مع ‏بلاده نوقش خلال اجتماع عُقد في الـ 18 من أيار في بانجي مع وفد أمريكي برئاسة ‏كريستيان جوفي إيرهارت، نائب مساعد وزير الخارجية لدى مكتب السكان ‏واللاجئين والهجرة‎.‎

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن “جمهورية ‏أفريقيا الوسطى ستستقبل بالفعل مهاجرين رحّلتهم السلطات الأمريكية في إطار ‏اتفاقات مع الولايات المتحدة‎”.

وقال دبلوماسي مقيم في المنطقة، رفض أيضاً الكشف عن هويته: إن اتفاقاً ‏تسنى التوصل إليه‎.‎

كما أكد مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة لرويترز، أن المنظمة ستشارك في ‏تقديم المساعدة للمرحلين فور وصولهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى‎.‎

يشار إلى أن واشنطن أرسلت مُرحلين من جنسيات أجنبية إلى دول أفريقية، ‏من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وسيراليون وغينيا الاستوائية، ‏بموجب اتفاقات يقول ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنها تكلفت عشرات ‏الملايين من الدولارات‎.‎

وقدمت الولايات المتحدة هذا العام 85 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة ‏نظير عملها في جمهورية أفريقيا الوسطى‎.‎

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: إن جميع المرحّلين يحصلون على ‏كامل إجراءات التقاضي الواجبة، وأحالت الأسئلة المتعلقة بتفاصيل الاتفاق ‏إلى وزارة الخارجية‎.‎