رويترز: جمهورية أفريقيا الوسطى ستستقبل مرحّلين من أمريكا

بانجي-سانا
وافقت جمهورية أفريقيا الوسطى على استقبال مهاجرين من جنسيات أجنبية رحّلتهم الولايات المتحدة، في أحدث مثال على الاتفاقات التي تبرمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دول أفريقية لتسريع عمليات الترحيل.
وقال مسؤول في حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لرويترز: إن الاتفاق مع بلاده نوقش خلال اجتماع عُقد في الـ 18 من أيار في بانجي مع وفد أمريكي برئاسة كريستيان جوفي إيرهارت، نائب مساعد وزير الخارجية لدى مكتب السكان واللاجئين والهجرة.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن “جمهورية أفريقيا الوسطى ستستقبل بالفعل مهاجرين رحّلتهم السلطات الأمريكية في إطار اتفاقات مع الولايات المتحدة”.
وقال دبلوماسي مقيم في المنطقة، رفض أيضاً الكشف عن هويته: إن اتفاقاً تسنى التوصل إليه.
كما أكد مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة لرويترز، أن المنظمة ستشارك في تقديم المساعدة للمرحلين فور وصولهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
يشار إلى أن واشنطن أرسلت مُرحلين من جنسيات أجنبية إلى دول أفريقية، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وسيراليون وغينيا الاستوائية، بموجب اتفاقات يقول ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنها تكلفت عشرات الملايين من الدولارات.
وقدمت الولايات المتحدة هذا العام 85 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة نظير عملها في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: إن جميع المرحّلين يحصلون على كامل إجراءات التقاضي الواجبة، وأحالت الأسئلة المتعلقة بتفاصيل الاتفاق إلى وزارة الخارجية.