وزيرا خارجية الأردن وقطر يبحثان هاتفياً علاقات التعاون وجهود خفض التصعيد في المنطقة

عمّان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأوضاع الإقليمية والدولية وجهود الوساطة الباكستانية الجارية بين واشنطن وطهران، إضافة الى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الوزيرين أكدا استمرار تنسيق الجهود المشتركة لدعم مساعي الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الوزيران على أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذه الوساطة والتوصل إلى حل شامل ومستدام يعالج جذور الأزمة، ويحول دون تجدد التوتر والتصعيد.

وكان وزير الخارجية القطري بحث في وقت سابق اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال تلقاه منه، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.