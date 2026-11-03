الصحة تنظم ورشة عمل لتطوير نظم المعلومات الصحية وتعميم نظام ‏DHIS2‌‏ على ‏المحافظات

دمشق-سانا

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عقدت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل موسعة لبحث نظم المعلومات ‏الصحية في سوريا، وخطة تعميم نظام ‏DHIS2‎، المتخصص بجمع البيانات الصحية ‏وتحليلها وإدارتها على المحافظات، والدعم المقدم من النرويج، وشركاء القطاع ‏الصحي وإدارة ‏نظم المعلومات.‏

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وشارك في الورشة التي تعقد في فندق الشام بدمشق، وزير الصحة مصعب العلي، ‏ومديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، ‏والمديرة العامة للتنمية الدولية في وزارة الخارجية ‏النرويجية ‌‏تيني مورش سميث، ‏والسفيرة ‏النرويجية لدى سوريا هيلدا هارالدستاد، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية ‌‏(‏WHO‏)، وشبكة برنامج نظام المعلومات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‌‏(‏HISP MENA‏).‏

وأكد وزير الصحة مصعب العلي أهمية الورشة في هذه المرحلة المفصلية، التي تتطلب ‏إعادة التفكير في آليات العمل وتوجيه الشراكات، نحو بناء نظام صحي ورقمي، قادر ‏على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وعلى التكيف مع التحديات.‏

ولفت إلى توجه الوزارة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة المعلومات الصحية، ‏توفر بيانات دقيقة ومحدثة، وتوحد المؤشرات، وتدعم التخطيط الاستراتيجي.‏

وأوضح أن التعاون القائم بين وزارة الصحة والنرويج يشكل فرصة مهمة لتكامل ‏الخبرات المؤسسية والأكاديمية والتقنية، بما يسهم في تطوير النظام وتعزيز قدرات ‏الكوادر الوطنية، معرباً عن تقديره للدعم الذي قدمته النرويج للشعب السوري، ولا سيما ‏في المجالين الصحي والإنساني خلال السنوات الماضية.‏

من جانبها، أشارت السفيرة النرويجية هيلدا هارالدستاد، إلى توجّه بلادها لتعزيز ‏التعاون التنموي مع سوريا، ولا سيما في قطاعي الصحة والطاقة، مؤكّدة أهمية تطوير ‏نظم المعلومات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة أوسلو والشركاء ‏المعنيين.‏

تطوير النظم الصحية ‏

بدوره، أوضح رئيس دائرة الإحصاء في مديرية التخطيط والإحصاء بوزارة الصحة ماهر ‏سلامة لـ سانا، أن الورشة ركزت على متابعة الدعم المقدم من المنظمات والجهات ‏الشريكة، والمشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها لتطوير النظم الصحية في سوريا ودعمها ‏بشكل مباشر.‏

وبيّن سلامة أن الدعم النرويجي المقدم للنظم الصحية يأتي بالتعاون بين منظمة ‏الصحة العالمية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (‏Norad‏) وسفارة النرويج في ‏سوريا، ويهدف إلى تطوير النظام الصحي، مشيراً إلى أن هذا الدعم لا يقتصر على ‏التحول الرقمي والقطاع الصحي، بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى.‏

وحول نظام المعلومات الصحية (‏DHIS2‌‏)، لفت سلامة إلى أنه يعمل على جمع ‏البيانات الواردة من مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحليلها بشكل مباشر ‏وعرض نتائجها عبر لوحات تحكم (‏Dashboards‏) واضحة، مما يسهم في ‏التخطيط الاستراتيجي والصحي، ويجعل القرار مستنداً إلى أرقام مدروسة لتوجيه الدعم ‏إلى الأماكن الأكثر احتياجاً.‏

منصة حوارية للوقوف على التحديات

من جانبه، بيّن مدير المشاريع في مجموعة العمل التقنية في شبكة (‏HISP ‎MENA‏) التابعة لجامعة أوسلو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور ‏عمار حسن بك أهمية الطروحات التي عرضت في الورشة في مناقشة منظومة ‏المعلومات الصحية في سوريا، واستعراض التحديات والإنجازات المحققة.‏

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وأوضح حسن بك، أن الورشة شكلت منصة حوارية بين الوزارة والشركاء للوقوف على ‏التحديات وطرح رؤى عمل مستقبلية وخطط واضحة، كفيلة بالارتقاء بنظام المعلومات ‏الصحية في سوريا، وتطوير بنيته التقنية.‏

شراكات استراتيجية وتدريب تقني ‏

من جهتها، بينت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا كارولين كلارينفال أن مسار ‏أتمتة ونمذجة النظام الصحي في سوريا، يجري وفق خطط عمل متكاملة، تستهدف ‏مختلف المستويات.‏

وأوضحت كلارينفال أن التعاون الثنائي بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، يشمل ‏إتاحة البيانات عبر نظام (‏DHIS2‌‏)، لتمكين الوزارة من توزيع الموارد المتاحة بكفاءة ‏عالية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

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وفيما يتعلق بالتعاون الأكاديمي والتقني، أشارت كلارينفال إلى أن منظمة الصحة ‏العالمية تعمل على دعم وزارة الصحة في تطبيق هذا النظام في مختلف المحافظات، ‏مشيرةً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع النرويج تسهم في توفير البرمجيات والبنى ‏التحتية اللازمة، إلى جانب برامج التدريب المتخصصة لضمان كفاءة تشغيل الأنظمة.‏

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‏ وتستمر الورشة ثلاثة أيام، وتتضمن عرضاً لواقع ‏القطاع الصحي في سوريا وخارطة ‏طريق تطوير نظام المعلومات الصحية، ومناقشة سبل ‏تعزيز الخبرات وتطوير قدرات ‏الكوادر الوطنية بالتعاون مع النرويج، وبحث مجالات الدعم ‏والتعاون مع الجانب ‏النرويجي والشركاء الدوليين‎.‎

وكانت وزارة الصحة أعلنت في 29 تشرين الأول الماضي، بدء تطبيق نظام ‏DHIS2‌‏ ‌‏لتطوير منظومة المعلومات الصحية في سوريا، بالتعاون مع جامعة أوسلو وشبكة ‌‏HISP ‎MENA، من خلال تشكيل الفريق الوطني وإطلاق برنامج تدريب الفريق ‏المركزي، ‏تمهيداً لتطبيق النظام في محافظة دمشق كمرحلة أولى تشمل 8 مناطق ‏صحية، والتوسع ‏تدريجياً إلى باقي المحافظات.‏