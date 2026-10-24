الاستخبارات الأمريكية: إيران كثّفت جهودها لاستهداف مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين

واشنطن-سانا

كشفت مذكرة استخباراتية أمريكية أن إيران كثّفت بشكل كبير جهودها لاستهداف دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه، مشيرة إلى أن مخططات اغتيال وصلت إلى “مراحل متقدمة”، وفق ما أورده موقع “أكسيوس” اليوم السبت.

وحسب الموقع فإن المعلومات الواردة بالمذكرة الموجَّهة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، دفعت واشنطن إلى تقليص وجودها الدبلوماسي في عدد من دول المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي واحتمال توسع هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

ولم تحدد المذكرة أهدافاً محتملة بعينها أو تفاصيل المخططات، لكنها دعت إلى توسيع نطاق مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع المسؤولين المعرضين للخطر.

وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية بتقليص أعداد الموظفين في سفاراتها لدى الإمارات ولبنان وقطر والأردن، كما طلبت مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من منشآتها الدبلوماسية في السعودية.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تجدد العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في مواجهة إيران، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن “واشنطن قد تنفذ عملية عسكرية أخرى أو تتوصل إلى اتفاق مع طهران”.