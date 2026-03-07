تواصل الضربات الجوية والصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وأمريكا وإيران للأسبوع الثاني

عواصم-سانا

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثاني وسط تواصل الضربات الجوية والصاروخية المتبادلة بين الجانبين، في تصعيد عسكري جاء بعد عدم توصل المفاوضات الإيرانية الأمريكية حول الملف النووي إلى أي نتائج.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية اليوم السبت، إلى أن صاروخاً إيرانياً يحمل رأساً انشطارياً استهدف تل أبيب، فيما سُمع دوي انفجارات في القدس صباح اليوم عقب إطلاق تحذيرات من هجوم صاروخي إيراني، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة نفذت اليوم، موجة من الغارات الجوية على مواقع عسكرية، ومنصات إطلاق صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.

وأوضح الجيش أن من بين الأهداف التي جرى قصفها، الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي استُخدمت كمرفق طوارئ ومجمع لتجميع قوات الحرس.

وأضاف: إن الغارات استهدفت أيضاً مركز قيادة تحت الأرض ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، في إطار ما وصفه بمحاولة تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ووفق المعلومات الأولية، ألقت الطائرات الإسرائيلية نحو 230 قنبلة على عدة مواقع عسكرية داخل إيران.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراض التهديدات الصاروخية، قبل أن يُرفع التحذير الجوي بعد فترة قصيرة، في وقت أُعلن فيه عن إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله: إن حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش ستتوجه قريباً إلى الشرق الأوسط لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي، ومن المتوقع وصولها إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبها، ذكرت فرانس برس، أن البحرية الإيرانية أطلقت موجة مكثفة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وأضافت الوكالة أيضاً: إن الحرس الثوري الإيراني استهدف بواسطة طائرة مسيّرة ناقلة نفط في مضيق هرمز، بعد تجاهلها تحذيرات متكررة تتعلق بحظر الملاحة في المنطقة.

كما أفادت قناة الجزيرة بأن إيران اعترضت طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز “أوربيتر-4″، فوق أجواء مدينة أصفهان، كما أعلنت استهداف مواقع في كردستان العراق.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.