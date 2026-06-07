فرنسا ستختبر تقنية ذكاء اصطناعي للمعارك خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي

1366x768 cmsv2 3bc90e59 c756 554a 9929 86d80de8c835 9788118 فرنسا ستختبر تقنية ذكاء اصطناعي للمعارك خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي

باريس-سانا

أعلنت فرنسا أنها تعتزم اختبار نظام قيادة ميدانية خاص بها مدعوم بالذكاء الاصطناعي، خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
 
ونقلت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية عن الجنرال باتريك جوستل نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي قوله: إن “نظام “Arcadia” سينشر خلال تمرين تابع للناتو في بولندا من الـ 8 إلى الـ 26 من حزيران الجاري.
 
وتشمل الشركات الفرنسية التي ساهمت في تطوير “Arcadia” كلاً من “Mistral AI” و”Safran” و”Thales” و”Airbus”.
 
ويأتي “Arcadia” في إطار دفع أوسع في باريس، لتعزيز السيادة التكنولوجية الأوروبية في مجال الدفاع.
 
وكان حلف الناتو بدأ استخدام نظام “Maven Smart System” المشتق من مشروع “Project Maven” التابع للبنتاغون في عام 2025، إذ يدمج كميات هائلة من بيانات ساحة المعركة لدعم اتخاذ قرارات أسرع وتحديد الأهداف بشكل أدق، غير أن مسؤولين فرنسيين أعربوا عن قلقهم من الاعتماد على أنظمة غير أوروبية.
 

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