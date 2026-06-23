شريف يأمل أن تتحول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى اتفاق شامل

إسلام آباد-سانا

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أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله في أن تتحول ‌‏”مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين واشنطن وطهران إلى اتفاق شامل من شأنه أن ‏يفتح آفاقاً واسعة للسلام الدائم والتنمية والازدهار في المنطقة.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن تصريحات شريف جاءت خلال مؤتمر ‏صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء ‏في العاصمة الباكستانية مع الرئيس ‏الإيراني مسعود بزشكيان، عقب جلسة مباحثات موسعة جرت بين الجانبين ‏على مستوى الوفود في مقر رئاسة الوزراء.‏

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وأعرب شريف عن ترحيبه بانتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ‏مؤكداً أن باكستان بذلت جهوداً مخلصة في إطار الوساطة لإنجاح عملية ‏السلام.‏

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وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية المفاوضات الفنية التي جرت ‏مؤخراً في سويسرا بين طهران وواشنطن والوسطاء، معرباً عن ثقته بأنها ‏ستقود إلى تحقيق الاستقرار الدائم، مثمناً الدعم الذي قدمته دول المنطقة، ولا ‏سيما قطر والسعودية وتركيا ومصر، لإنجاح جهود السلام.‏

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وكانت باكستان وقطر أكدتا في بيان مشترك أمس الإثنين، تحقيق نتائج ‏إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى ‏من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن في سويسرا. ‏