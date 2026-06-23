إسلام آباد-سانا
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله في أن تتحول ”مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين واشنطن وطهران إلى اتفاق شامل من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للسلام الدائم والتنمية والازدهار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن تصريحات شريف جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء في العاصمة الباكستانية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب جلسة مباحثات موسعة جرت بين الجانبين على مستوى الوفود في مقر رئاسة الوزراء.
وأعرب شريف عن ترحيبه بانتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن باكستان بذلت جهوداً مخلصة في إطار الوساطة لإنجاح عملية السلام.
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية المفاوضات الفنية التي جرت مؤخراً في سويسرا بين طهران وواشنطن والوسطاء، معرباً عن ثقته بأنها ستقود إلى تحقيق الاستقرار الدائم، مثمناً الدعم الذي قدمته دول المنطقة، ولا سيما قطر والسعودية وتركيا ومصر، لإنجاح جهود السلام.
وكانت باكستان وقطر أكدتا في بيان مشترك أمس الإثنين، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن في سويسرا.
شريف يأمل أن تتحول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى اتفاق شامل
إسلام آباد-سانا