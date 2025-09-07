مظاهرات في عدد من الدول تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم اليوم مظاهرات حاشدة، تنديداً باستمرار حرب الإبادة والتجويع التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العواصم الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، والدنماركية كوبنهاغن، والألمانية برلين، إضافة إلى مدن إسطنبول التركية ومانشستر البريطانية، وتورينو وفلورنسا في إيطاليا، وهلسنبوري السويدية، وآرهوس الدنماركية، وبريمن الألمانية وذلك دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتاتٍ منددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، وخاصة الأطفال، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة، وضرورة محاكمة مسؤولي الاحتلال على مجازرهم المروعة.

وتتواصل الإدانات الدولية والاحتجاجات على حرب التجويع والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بينما أعلنت الأمم المتحدة رسمياً، في الـ 22 من الشهر الجاري، تفشي المجاعة في مدينة غزة، محذّرةً من أنها قد تمتد إلى مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه، مع نهاية شهر أيلول القادم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى أكثر من 64 ألف شهيد، وما يزيد على 162 ألف مصاب.