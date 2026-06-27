إصابة شخصين جراء انفجار وإطلاق نار كثيف في كراتشي الباكستانية

إسلام آباد-سانا

أصيب شخصان بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار وإطلاق نار كثيف شهدته مدينة كراتشي، مركز إقليم السند جنوب باكستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مؤسسة “إدهي” لخدمات الطوارئ في باكستان قولها في بيان: “إن شخصين على الأقل أُصيبا بجروح جراء الحادث ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

من جهته، أعلن رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه أنه وجّه الشرطة والأجهزة المختصة بالتوجه الفوري إلى موقع الحادث، وتحديد طبيعته، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، مطالباً بتقديم تقرير مفصل حول ملابساته.

وفرضت قوات الأمن الباكستانية طوقاً أمنياً مشدداً حول الشوارع المحيطة بمنطقة “موساميات تشاورانجي” في كراتشي.

يشار إلى أن مدينة كراتشي، وهي المركز المالي والتجاري لباكستان، تشهد بين الحين والآخر أحداثاً أمنية وتفجيرات تستهدف مقار حكومية أو تجمعات مدنية، تقوم السلطات الباكستانية على إثرها بملاحقة الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه الهجمات.