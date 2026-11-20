كيف تخطط وزارة الصحة لتطوير النظام الصحي في سوريا ؟ تاريخ النشر: 2026/11/20 5:36 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 5:37 مساءً من تعزيز الجاهزية للطوارئ إلى إعادة تأهيل المشافي وتنسيق الدعم والشراكات.. ما أبرز الخطوات التي تعمل عليها وزارة الصحة لتطوير النظام الصحي في سوريا، وما الاحتياجات التي تسعى إلى تلبيتها؟ هيئة الطيران السورية: تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب 3200 قطعة أثرية تعود إلى المتاحف السورية بمبادرة مواطن من ريف دمشق إطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في دير الزور بمشاركة سوريا… بدء أعمال قمة الصحة العالمية بألمانيا الرئيس الشرع يصدر المرسوم 183 لعام 2026 القاضي بإحداث «المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة» صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إعادة تأهيل المشافيتطوير النظام الصحيتعزيز الجاهزية للطوارئوزارة الصحة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار دولي اليمن يحذر من سلوك إيران المزعزع للأمن الإقليمي واعتداءاتها على دول المنطقة دولي حظر الأسلحة الكيميائية: ألمانيا تساهم ب 1.4 مليون يورو لدعم بعثاتنا إلى سوريا دولي بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على إعادة تنظيم العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي