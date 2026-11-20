من تعزيز الجاهزية للطوارئ إلى إعادة تأهيل المشافي وتنسيق الدعم والشراكات.. ما أبرز الخطوات التي تعمل عليها وزارة الصحة لتطوير النظام الصحي في سوريا، وما الاحتياجات التي تسعى إلى تلبيتها؟