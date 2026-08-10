الجيش الأمريكي ‏يعلن تغيير مسار 55 سفينة ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا



أعلن الجيش الأمريكي اعتراض وتغيير مسار 55 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران حتى التاسع من الشهر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الحصار الصارم على الموانئ الإيرانية.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عبر منصة اكس: إنها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، إضافة إلى تفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال للقيود المعتمدة في الحصار.



وأشارت “سنتكوم” إلى أن المدمرة (روسDDG 71) تعد واحدة من بين أكثر من 20 سفينة حربية ينشرها الجيش الأمريكي في المنطقة لدعم مهامه العسكرية ومراقبة حركة الملاحة في المنطقة.



وكان الجيش الأمريكي أعلن السبت الماضي، تغيير مسار 53 سفينة تجارية في إطار تنفيذ الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، مؤكداً استمرار عملياته في هذا السياق.