الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لاعتداءات صاروخية ومسيّرات

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية التابعة له تتصدى لاعتداءات صاروخية ومسيّرات معادية في أجواء البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان عبر منصة “إكس”: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن ‏عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.‏

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.‏

وأعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن اعتداءات إيرانية متكررة خلال الأيام الأربعة الماضية استهدفت محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وأدت الى اندلاع حرائق وأضرار مادية.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.