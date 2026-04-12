أستراليا تدعو إلى المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

وكالة الأنباء الأسترالية

كانبيرا-سانا

دعت أستراليا إلى المحافظة على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك غداة فشل جولة المحادثات بينهما في إسلام أباد وعدم التوصل إلى أي اتفاق.

ونقلت فرانس برس عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قولها في بيان اليوم الأحد: إن “الأولوية يجب أن تكون الآن لاستمرارية وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات”، مضيفةً: إن “انتهاء محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون اتفاق هو أمر مخيّب للآمال”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، فشل المحادثات مع إيران والتي جرت أمس في إسلام أباد، وعدم التوصل إلى أي اتفاق، ومغادرة وفد بلاده العاصمة الباكستانية إلى الولايات المتحدة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك