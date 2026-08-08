تحطم مروحية أثناء مكافحة حريق في يوتا بالولايات المتحدة

واشنطن-سانا
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحطم مروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابات كبير في ولاية يوتا، دون ورود معلومات فورية عن مصير الشخصين اللذين كانا على متنها.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم السبت، أن المروحية كانت واحدة من سبع مروحيات تشارك في إخماد حريق وسط ولاية يوتا، اندلع جراء صاعقة برق في 27 تموز الماضي، واتسع نطاقه ليصل إلى 165 ميلاً مربعاً، أي نحو 427 كيلومتراً مربعاً، فيما بلغت نسبة احتوائه 19 بالمئة.
وأكدت إدارة الطيران الاتحادية أن المروحية تحطمت في مدينة ريتشفيلد، على بعد نحو 160 ميلاً، أي 258 كيلومتراً، جنوب مدينة سولت ليك.
وتسببت الأجواء الجافة المستمرة منذ أشهر، والانخفاض القياسي في تساقط الثلوج في بعض المناطق، وارتفاع درجات الحرارة والرياح المتقلبة، في اندلاع حرائق في ولاية يوتا وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة.