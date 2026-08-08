تحطم مروحية أثناء مكافحة حريق في يوتا بالولايات المتحدة

واشنطن-سانا

‏

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحطم مروحية كانت ‏تشارك في مكافحة حريق غابات كبير في ولاية يوتا، دون ‏ورود معلومات فورية عن مصير الشخصين اللذين كانا على ‏متنها‎.‎

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم السبت، أن المروحية كانت ‏واحدة من سبع مروحيات تشارك في إخماد حريق وسط ولاية ‏يوتا، اندلع جراء صاعقة برق في 27 تموز الماضي، واتسع ‏نطاقه ليصل إلى 165 ميلاً مربعاً، أي نحو 427 كيلومتراً ‏مربعاً، فيما بلغت نسبة احتوائه 19 بالمئة‎.‎

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية أن المروحية تحطمت في مدينة ‏ريتشفيلد، على بعد نحو 160 ميلاً، أي 258 كيلومتراً، جنوب ‏مدينة سولت ليك‎.‎

وتسببت الأجواء الجافة المستمرة منذ أشهر، والانخفاض ‏القياسي في تساقط الثلوج في بعض المناطق، وارتفاع درجات ‏الحرارة والرياح المتقلبة، في اندلاع حرائق في ولاية يوتا ‏وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة.