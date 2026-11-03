وزير المالية: عودة سوريا للمجموعتين العربيتين بالنقد والبنك الدوليين تدعم التعافي

دمشق-سانا‏

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أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن استعادة سوريا لحضورها في المؤسسات المالية ‏الدولية، مع عودتها رسمياً إلى المجموعتين العربيتين في صندوق النقد الدولي ‏ومجموعة البنك الدولي، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026، تمثل فرصة ‏لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول العربية، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يدعم ‏أولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي في سوريا.‏

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وأوضح الوزير برنية في منشور على صفحته على الفيسبوك اليوم الثلاثاء، أن هذه ‏العودة تأتي بالتزامن مع توسع التعاون مع المؤسستين، بما يشمل التحضير لاستئناف ‏مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وتكثيف برامج المساعدة الفنية وبناء ‏القدرات، إلى جانب العمل على تأسيس صندوق تعافي وإعادة إعمار سوريا ‌‏(‏START‏) بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.‏

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وأكد الوزير برنية أن الأولوية تبقى ترجمة هذه الخطوات والشراكات الدولية إلى نتائج ‏اقتصادية ملموسة، تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وتدعم مسار التعافي والنمو ‏المستدام في سوريا.‏

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وتوجه الوزير برنية بالشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والمغتربين، والمجموعتين ‏العربيتين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، على دعمهما لجهود ‏التعافي والإصلاح في سوريا.‏

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وكانت وزارة المالية أعلنت في 14 تشرين الأول الماضي، أن سوريا ستعود إلى ‏المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، اعتباراً من الأول ‏من شهر تشرين الثاني ‏الجاري، وذلك بعد أن كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.‏

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كما بحث وزير المالية محمد يسر برنية في الـ 17 من تشرين الأول الماضي، مع ‏المدير التنفيذي عن المجموعة العربية لدى ‏مجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، ‏ملفات التعاون والبرامج والأنشطة القائمة بين ‏سوريا والبنك الدولي، تمهيداً لانتقال ‏سوريا من مجموعة الاتحاد الروسي إلى المجموعة ‏العربية لدى البنك الدولي، بدءاً من ‏الأول من تشرين الثاني.