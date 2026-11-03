طلاب كليات هندسية بجامعة حمص يشاركون بتحدي “ستار أب سوريا”‏

حمص-سانا
استضافت كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حمص اليوم الثلاثاء فعاليات تحدي ”ستارت أب سوريا” للشركات الناشئة، بمشاركة عدد من طلاب الكليات الهندسية في الجامعة، بهدف دعم الابتكار وتطوير حلول تقنية لمشكلات مجتمعية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2026.
وأوضح عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة حمص، الدكتور صهيب بكور، في تصريح لـ سانا أن أهمية التحدي تكمن في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتمكين الطلاب من ابتكار حلول تقنية لمشكلات واقعية تخدم المجتمع.
وأشار بكور إلى أهمية التعاون والشركة مع المؤسسات والمنظمات لتوفير بيئة داعمة لاختبار الأفكار والتطبيقات الطلابية، مؤكداً أن الكلية تعمل على دعم المشاريع من خلال إتاحة المخابر والتجهيزات وخدمات الإنترنت، والاستفادة من خبرات الكادر الأكاديمي لتطويرها.
تحفيز الطلاب على ابتكار حلول لمشكلات مجتمعية
من جهته، أوضح نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية والمشرف على التحدي، الدكتور ربيع شاهين، في تصريح مماثل أن الفعالية تأتي ضمن الأسبوع العالمي للشركات الناشئة، بمشاركة جامعات سورية حكومية وخاصة، وتهدف إلى تحفيز الطلاب على الابتكار وتطوير حلول لمشكلات مجتمعية يمكن أن تشكل أساساً لمشاريع وشركات ناشئة مستقبلاً.
وأشار شاهين إلى أن التحدي يمتد لخمس ساعات، يعمل خلالها الطلاب على تطوير أفكارهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصة “ريبلت” التي وفرتها منظمة ”ستارت أب سوريا”، لإعداد نماذج أولية تُعرض أمام لجنة تحكيم لاختيار المشروع الفائز على مستوى الجامعة، تمهيداً للمنافسة بين الجامعات المشاركة.
من جهتها أوضحت الطالبة المشاركة ريان قضيب البان أنها تعمل على تطوير منصة إلكترونية تربط الجهات المعنية بالمرور والمواصلات بالمواطنين، وتتيح الاطلاع على بيانات المركبات وفق صلاحيات محددة.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد بيانات المركبات وربطها بمالكيها الحاليين، بما يتيح متابعة المخالفات والمعاملات، ويحد من المشكلات الناجمة عن تأخر تحديث الملكية عند البيع أو التأجير، ويحفظ حقوق أصحاب المركبات.
وتندرج الفعالية ضمن جهود دعم المبادرات الشبابية وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الربط بين التعليم الجامعي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير المهارات التقنية للطلاب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.