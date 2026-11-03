طلاب كليات هندسية بجامعة حمص يشاركون بتحدي “ستار أب سوريا”‏

حمص-سانا‏

استضافت كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حمص اليوم الثلاثاء فعاليات تحدي ‌‏”ستارت أب سوريا” للشركات الناشئة، بمشاركة عدد من طلاب الكليات الهندسية في ‏الجامعة، بهدف دعم الابتكار وتطوير حلول تقنية لمشكلات مجتمعية، وذلك ضمن ‏فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2026.

وأوضح عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة حمص، الدكتور صهيب بكور، في تصريح ‏لـ سانا أن أهمية التحدي تكمن في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتمكين الطلاب ‏من ابتكار حلول تقنية لمشكلات واقعية تخدم المجتمع‎.‎

وأشار بكور إلى أهمية التعاون والشركة مع المؤسسات والمنظمات لتوفير بيئة داعمة ‏لاختبار الأفكار والتطبيقات الطلابية، مؤكداً أن الكلية تعمل على دعم المشاريع من خلال ‏إتاحة المخابر والتجهيزات وخدمات الإنترنت، والاستفادة من خبرات الكادر الأكاديمي ‏لتطويرها‎.‎

تحفيز الطلاب على ابتكار حلول لمشكلات مجتمعية

من جهته، أوضح نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية والمشرف على التحدي، الدكتور ‏ربيع شاهين، في تصريح مماثل أن الفعالية تأتي ضمن الأسبوع العالمي للشركات الناشئة، ‏بمشاركة جامعات سورية حكومية وخاصة، وتهدف إلى تحفيز الطلاب على الابتكار ‏وتطوير حلول لمشكلات مجتمعية يمكن أن تشكل أساساً لمشاريع وشركات ناشئة ‏مستقبلاً‎.‎

وأشار شاهين إلى أن التحدي يمتد لخمس ساعات، يعمل خلالها الطلاب على تطوير ‏أفكارهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصة “ريبلت” التي وفرتها منظمة ‌”ستارت أب سوريا”، لإعداد نماذج أولية تُعرض أمام لجنة تحكيم لاختيار المشروع ‏الفائز على مستوى الجامعة، تمهيداً للمنافسة بين الجامعات المشاركة‎.‎

من جهتها أوضحت الطالبة المشاركة ريان قضيب البان أنها تعمل على تطوير منصة ‏إلكترونية تربط الجهات المعنية بالمرور والمواصلات بالمواطنين، وتتيح الاطلاع على ‏بيانات المركبات وفق صلاحيات محددة‎.‎

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد بيانات المركبات وربطها بمالكيها الحاليين، ‏بما يتيح متابعة المخالفات والمعاملات، ويحد من المشكلات الناجمة عن تأخر تحديث ‏الملكية عند البيع أو التأجير، ويحفظ حقوق أصحاب المركبات‎.‎

وتندرج الفعالية ضمن جهود دعم المبادرات الشبابية وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة ‏الأعمال، وتعزيز الربط بين التعليم الجامعي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير ‏المهارات التقنية للطلاب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ‎.‎