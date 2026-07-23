استهداف سفينة تجارية سعودية في البحر الأحمر واندلاع حريق في مقدمتها

الرياض- سانا
أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعرض سفينة تجارية تابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف مباشر، أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله: إن السفينة المستهدفة تحمل اسم “ENCELIA”، مؤكداً سلامة جميع أفراد طاقمها، وعدم تسجيل أي إصابات بشرية.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية طاقمها، إلى جانب تدابير عاجلة للحد من أي آثار محتملة تهدد سلامة البيئة البحرية في المنطقة.
ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO” تلقيها تقريراً من قبطان ناقلة نفط، أفاد بتعرضها لهجوم بمقذوف مجهول على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة الشقيق التابعة للمملكة العربية السعودية.