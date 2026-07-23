استهداف سفينة تجارية سعودية في البحر الأحمر واندلاع حريق في مقدمتها

الرياض- سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعرض سفينة تجارية تابعة لإحدى الشركات ‏السعودية لاستهداف مباشر، أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله: إن السفينة المستهدفة تحمل اسم “ENCELIA‏”، ‏مؤكداً سلامة جميع أفراد طاقمها، وعدم تسجيل أي إصابات بشرية.‏

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية طاقمها، إلى جانب تدابير ‏عاجلة للحد من أي آثار محتملة تهدد سلامة البيئة البحرية في المنطقة.‏

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO‏” تلقيها تقريراً من قبطان ناقلة ‏نفط، أفاد بتعرضها لهجوم بمقذوف مجهول على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة الشقيق التابعة للمملكة العربية ‏السعودية.‏